إجراءات تمنع زهاء 100 مليون وفاة مبكرة

قال خبراء إن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع زهاء 100 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم.

ويمكن للإجراءات الثلاثة أن تخفض معدل الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، على مدار العشرين عاماً القادمة.

ويسهم الملح والدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة المصنعة، مثل الكعك، في ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيس للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقدر الباحثون أن علاج 70 بالمئة من السكان لضغط الدم، سيسهم في الحفاظ على حياة 39.4 مليون شخص.

ويقول فريق البحث في جامعة هارفارد إن تقليل استهلاك الملح بنسبة 30 بالمئة، يمكن أن يحفظ حياة 40 مليون فرد.كما يمكن للتخلص من الدهون غير المشبعة، الموجودة في السمن النباتي والطعام المقلي بالدهون النباتية، أن ينقذ حياة 14.8 مليون فرد بحلول عام 2040، أي ما مجموعه 94.2 مليون شخص.

ووجد الباحثون أن أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، ينحصر ضمن الرجال، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات والسكري.

وكتب الباحثون أن التدابير معقولة التكلفة حتى لو كانت تتطلب بذل جهد كبير لتنفيذها.

وتتمثل إحدى الإستراتيجيات المهمة في زيادة استخدام أدوية ضغط الدم، التي يكون الكثير منها آمنا وبأسعار معقولة.

وتشمل المناطق المتوقع أن تستفاد أكثر من الإجراءات الاحترازية، شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، وكذلك بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتسبب الأمراض القلبية الوعائية زهاء 31 بالمئة من الوفيات حول العالم، و17.9 مليون حالة وفاة سنوياً، وفقا للتقديرات.

ولإجراء الحسابات، استخدم الباحثون بيانات عالمية من دراسات وتقديرات متعددة من منظمة الصحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، لأنه يفرض ضغطاً إضافياً على الأوعية الدموية والقلب.كما أن استهلاك الكثير من الملح يزيد من كمية الصوديوم في الدم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم ومن ثم ارتفاع ضغط الدم.