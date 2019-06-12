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البرق يقتل سائق دراجة

| وكالات

الخميس, 13-06-2019

ضرب البرق رجلاً كان يقود دراجته النارية على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأميركية، ما أدى لحادث سير قتل الأميركي في مكانه.
وذكرت أن سائق الدراجة النارية، البالغ من العمر 45 عاماً، كان قادماً من ولاية كارولينا الشمالية إلى ولاية فلوريدا وكان الطقس عاصفاً وقتها.
وترك البرق، وفقاً للصور المنشورة من قبل شرطة المرور في منطقة الحادث، آثاراً كبيرة في خوذته، فقد تضررت وتكسرت في عدة أماكن.
ويقتل البرق سنوياً، وفقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، ما معدله 49 شخصاً، وأكثر الضحايا في ولاية فلوريدا، التي قتل فيها بسبب هذه الظاهرة الطبيعية 47 شخصاً من عام 2008 حتى عام 2017.

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