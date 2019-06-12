نهائي أوروبي آسيوي ثالث

سيكون منتخبا أوكرانيا وكوريا الجنوبية للشباب تحت (20 عاماً) على موعد مع كتاب تاريخ جديد في مونديال هذه الفئة عندما يتواجهان في نهائي النسخة الثانية والعشرين على أرض ملعب لودز في بولندا بداية من الساعة السابعة بتوقيت دمشق مساء السبت القادم.

الفائز من هذه المباراة سيحمل البطل رقم 11 بتاريخ هذه المسابقة بعدما نجح المنتخبان ببلوغ النهائي للمرة الأولى بعد تخطي إيطاليا والإكوادور في نصف النهائي بنتيجة واحدة (1/صفر) على التوالي والأخيران سيلتقيان الساعة الرابعة بمباراة الترتيب على المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن النهائي هو الثالث في تاريخ البطولة الذي يجمع منتخبين من أوروبا وآسيا، فبعد نهائي 1981 الذي جمع ألمانيا (الغربية) وقطر ونهائي 1999 بين إسبانيا واليابان وكلاهما انتهى أوروبياً بنتيجة ثقيلة بلغت 4/صفر.

فوز أوكرانيا سيرفع عدد ألقاب أوروبا إلى 10 علماً أن البطولة عرفت هيمنة أوروبية في النسخ الثلاث الأخيرة، على حين يتطلع المنتخب الكوري البطل الأول من القارة الصفراء بعدما أصبح ثالث منتخب يبلغ النهائي.

وكان المنتخب الكوري الذي سبق له احتلال المركز الرابع مرة واحدة (1983) خسر افتتاحاً أمام البرتغال صفر/1 قبل أن يفوز على جنوب إفريقية بهدف والأرجنتين 2/1 وتجاوز اليابان بهدف بدور الـ16 ثم السنغال في ربع النهائي بركلات الترجيح 3/2 بعد التعادل 3/3 قبل أن يقصي الإكوادور من نصف النهائي، أما المنتخب الأوكراني ففاز على أميركا 2/1 وقطر 1/صفر وتعادل مع نيجيريا 1/1 وقهر بنما في ثمن النهائي 4/1 وكولومبيا بهدف من دور الثمانية، وأخيراً إيطاليا من نصف النهائي.