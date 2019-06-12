لقاء وغزل بين لطيفة التونسية وقصي خولي … شذى حسون متهمة بالانحياز للرجل ونادين نجيم تصف شريهان بالمثل الأعلى

بعد انقطاع طويل بسبب عطلة عيد الفطر، عادت مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشاطها المعتاد، راصدة الكثير من المنشورات التي خطها النجوم عبر الشبكة العنكبوتية، وإلى التفاصيل:

لقاء ودي

نشرت الفنانة ​لطيفة​ التونسية صورة جمعتها بالنجم السوري ​قصي خولي​ من أجواء لقائهما في دبي، وعلّقت بالقول: «أديش نفرح لنجاحك لأنك إنسان وفنان حقيقي وعظيم، صديقي يلي بضحك معاه من كل قلبي، ربنا يوفقك دائماً».

وبدوره علق خولي نشر: «الأستاذة والنجمة والصديقة الغالية لطيفة، ما في أجمل من لقائك وضحكتك وكلامك يلي كله حب وطاقة وتفاؤل، بتمنالك كل الخير، وإن شاء اللـه بشوفك دائماً بخير وصحة وتألق دائم».

عودة بعد المرض

في ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرورها بأزمة صحية طارئة في رمضان الماضي ونقلها إلى المستشفى، شاركت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، جمهورها صورة لها مع زوجها الراحل.

وأوضحت في التعليقات أن الصورة التقطتها مع زوجها عام 1974، كما حرصت على الرد على تعليقات جمهورها، الذي تمنى لها الشفاء.

صلعة اصطناعية

نشر الفنان المصري أحمد زاهر مقطع فيديو شارك به جمهوره لحظة خلع الصلعة التي ظهر بها في دور المحامي «جمال لبة» في مسلسل «ولد الغلابة» الذي عرض رمضان الماضي.

وظهر في الفيديو وهو ينزع الماكياج الذي غطى به رأسه، ليؤكد لجمهوره أن الهيئة التي ظهر بها في المسلسل إنما هي ماكياج وليست طبيعية كما أشاع البعض.

موهبة راقصة

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن موهبة ابنتها الكبرى «مريم» في الرقص، إذ شاركت جمهورها مقطع فيديو، ظهرت فيه ترقص وتتمايل بحركات إيقاعية على أغنية والدتها «زمان»، وكتبت تعقيباً على الفيديو: «أميرتي».

وتلقت شيرين العديد من التعليقات التي أشادت بموهبة ابنتها وتمنوا لها التوفيق والتقدم في حياتها، وتوقعوا لها أن تكون فنانة كبيرة مثل والدتها.

عبد الوهاب لديها ابنتان هما مريم وهنا، من زوجها السابق محمد مصطفى، وهي الآن متزوجة من المطرب حسام حبيب.

رسالة مؤثرة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي رسالة مؤثرة وجهتها لابنها «مارسيل» الذي يعيش هو وشقيقه «كارل» بعيداً عنها مع طليقها الفنان جيسكار أبي نادر.

وكتبت فيها: «العيش من دون أولادك هو الاقتراب من الجحيم على الأرض. ابني، أشتاق إلى ابتسامتك، لمستك، صوتك، احتضانك، كل شيء. كل يوم يمر وأنت بعيد عني أفكر فيك، في ما تفعله».

وأضافت: «أتمنى أن تكون بخير. أصلي لكي تكون سعيداً. حبي سيلاحقك حيثما ذهبت دائماً وأبداً لأنك ستبقى دائماً ابني».

وتابعت: «أحبس دموعي عندما ألفظ اسمك لكن الألم في قلبي ما زال هو نفسه، إنه يلحق بي الأذى، أشتاق إلى أولادي بطرق مختلفة لا يسعني التعبير عنها.. مر وقت طويل يا نور عيوني… ليساعدني الله».

مجنونة ولا عادي؟

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي مقطع فيديو تحدثت فيه عن حالتها العاطفية، وقالت وهي تضحك:» أنا لا مرتبطة ولا مخطوبة ولا هتجوز.. أنا سينغل دائماً».

وعلقت على الفيديو قائلة: «ايه السعادة دي هو أنا كده مجنونة ولا عادي».

منة أكدت منذ أكثر من عام أنها كانت مرتبطة من شخص من داخل الوسط الفني، ولكنها انفصلت عنه لإصراره على اعتزالها الفن.

انتقادات لاذعة

كانت تدوينة الفنانة العراقية شذى حسون عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «خمسة ونص»، سبباً في موجة انتقادات لاذعة لها، بعدما وصفت شخصية بطلة المسلسل «بيان» بالمرأة الخائنة، وأن القتل عقاب عادل لها، كاتبةً: «شكراً لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة لأن هذا جزاء المرأة الخائنة رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها ولا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها».

عقب هذه التغريدة شن رواد مواقع التواصل هجوما عنيفاً، معتبرين ما قالته تشجيعاً على القتل، وأن رأيها نابع من تفكير ذكوري بحت ينحاز للرجل رغم خيانته، ويهدر حق المرأة في الانتقام، الأمر الذي دفعها للرد على المتابعين لتوضيح تغريدتها المثيرة للجدل.

وكتبت: «أنا ضد مواجهة العنف بالعنف.. «بيان» (نادين نجيم) واجهت خيانة زوجها وقسوته بالخيانة والخيانة جريمة وأقوى عنف ناعم. أنا ضد تشريع الخيانة، ومواجهة الرجل بشرّه، أي بمثل ما يفعل فنفعل (خيانة بخيانة)!!. أنا ضد الحملة على السوشيال ميديا، التي شجعت خيانة نادين نجيم، مع معتصم النهار، لزوجها تحت مبررات الضعف والظلم والمسكنة، أكره كل الحملات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل، من حيث الحقوق والواجبات، وبكل هذا الشر والأسلوب العنيف الذي تمارسه المرأة».

وتابعت: «الرجل ارتكب شروراً بحق المرأة أعرف، ولا أحد ينتبه أن المرأة الآن بإمكاناتها تنتقم، ولا تسترجع حقوقها بنبل، بل تشرّع الجريمة على أن تكون هي المنتقمة هذه المرة! ما يحدث، إنما لغو وتشجيع على السماح للمرأة بأن تفعل كما يفعل الرجل، وهنا الخطورة!، الخطورة في أن نناضل لنقضي على حق الرجل بالخيانة، ثم نؤيد فعل الخيانة نفسه، حين تقوم به المرأة، وكله تحت مُسمى (حقوق المرأة)».

الفنان الحقيقي

قال الفنان المصري يوسف شعبان إنه لا يمكن أن يشارك مواطنه الفنان محمد رمضان في أي عمل فني، لأن الفنان الحقيقي لا يتطاول على زملائه ويحترم مشاهديه ويتمتع بمصداقية فيما يقدمه لجمهوره.

وأضاف: الفنان قديماً عندما كان يشاهد فناناً كبيراً أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احتراماً وتقديراً، فالفنان من دون أخلاق لا يساوي شيئاً، فما بالك لو تطاول على زملائه، مؤكداً أن الفنان من الأساس لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب رقم واحد.

وتابع بقوله: «نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال».

بث مباشر

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في بث مباشر وردت على أسئلة عدد كبير من المتابعين.

وبدا أن أحد هؤلاء أثار غضبها وأشار إلى أنها لا تتمتع بالأنوثة. وهو ما استفزها ودفعها إلى الرد عليه بقسوة.

وقالت إنها تتمتع بالأنوثة مع رفع صدرها بيديها إلى أعلى وإزاحة ملابسها لإظهار كتفيها معربة عن استغرابها تعليق المتابع.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية، إلا أنه أطلق في وجهها موجة من الانتقادات اللاذعة حيث رأى الكثير من الناشطين أن ما قامت به غير لائق على الإطلاق.

المثل الأعلى

فاجأت الفنانة المصرية ​شريهان​ الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بالتعليق على تصريحها بلقاء تلفزيوني عبرت فيه الثانية عن إعجابها بشريهان، مشيرة في هذا اللقاء إلى أنها فوجئت عندما علمت أن شريهان خريجة محاماة وليست خريجة أكاديمية الفنون، خصوصاً أنها تتمتع بموهبة كبيرة جداً، واصفة إياها بـ«الفظيعة».

وجاء بتعليق شريهان: «الجمال الحقيقي في المرأة ينعكس في روحها وأنت جميلة على جميع المستويات روحاً وشكلاً وعقلاً وأداءً، شكرا لك يا أيتها الجميلة من الداخل والخارج.. أحبك».

بدورها ردت نجيم قائلة: «لا أصدق هذا، مثلي الأعلى شريهان تقول هذا عني، يا إلهي أحبك كثيراً، اللـه يحميك يا حبيبة قلبي».

رحمه الله

حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل النجم محمود عبد العزيز، ونشرت صورة من أمام مقبرته قائلة: «الفاتحة في ذكرى ميلاده».

ونشرت صورة أخرى تجمعها به، وعلقت عليها: «يوم عيد ميلادك، كنت أنتظر هذا اليوم لنحتفل، أتمنى من اللـه أن تكون في مكان أحسن وأسعد، دعواتكم في يوم عيده بالرحمة لتكون هدية له يسعد بها ربنا يرحمك ويصبرنا يا أغلى الناس».

كذب في كذب

تداول العديد من المواقع والصفحات خبراً صادماً عن الفنانة المصرية زينة، حول اتهامها بسرقة سنسال ألماس من منزل أحد رجال الأعمال العاملين في مجال المجوهرات، وبطريقة غير مباشرة كذبت الخبر.

وعلى الرغم من أنها لم تتحدث بشكل مباشر عن التهمة الموجهة لها، فإنها بعدما قامت بمشاركة صورتها برفقة شقيقتها، وجه لها أحد متابعيها سؤالاً عن حقيقة هذه الاتهامات لترد عليه قائلة: «كذب في كذب».