شؤون محلية

94 غشاشاً في امتحانات التعليم الأساسي والثانوية العامة في حمص

| حمص- نبال إبراهيم

الخميس, 13-06-2019

أكد مدير التربية في حمص أحمد الإبراهيم لـ«الوطن» سير العملية
الامتحانية بشكل جيد في المحافظة، موضحاً أن الامتحانات تجري بأجواء إيجابية ولاسيما من الناحية التنظيمية داخل المراكز الامتحانية وخارجها، لافتا إلى أنه لم يسجل حتى اللحظة أي حوادث من شأنها إعاقة العملية الامتحانية.
وأوضح الإبراهيم أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بحمص وصل إلى 53418 طالباً وطالبة وبلغ عدد المراكز الامتحانية 458 مركزاً موزعين على امتداد المحافظة (مدينة وريفاً)، لافتا إلى أنه تم توزيع المراكز الامتحانية في مراكز المدن والنواحي والتجمعات السكانية الكبيرة، كما تم اعتماد مراكز امتحانية في مناطق وبلدات الرستن وتلبيسة وكفرلاها والزعفرانة وتلدو وتير معلة بريفي حمص الشمالي والشمالي الغربي.
وبين أن نسبة التغيب لدى الطلاب المسجلين للامتحانات كانت طبيعية جداً وضمن الحد المقبول.
وكشف الإبراهيم عن ضبط 94 حالة غش بالأجهزة الخليوية والقصاصات الورقية والمصغرات وغيرها مع الطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم بحسب التعليمات الوزارية بهذا الخصوص، موضحاً أنه تم ضبط 66 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة منها 34 حالة غش خلال امتحان مادة الفيزياء و32 حالة غش خلال امتحان مادة الإنكليزي، في حين تم ضبط 28 حالة غش في امتحانات شهادة التعليم الأساسي منها 6 حالات غش بامتحان المادة الأولى (الاجتماعيات) و22 حالة غش خلال امتحان المادة الثانية يوم أمس.

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