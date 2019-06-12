عربي ودولي

موسكو تدعو واشنطن إلى مراجعة نهجها تجاه الاتفاق النووي مع إيران

| وكالات

الخميس, 13-06-2019

دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف واشنطن أمس إلى مراجعة نهجها تجاه الاتفاق النووي مع إيران، لافتاً إلى أن الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة يسوء بسبب النهج غير المسؤول من الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن أوليانوف قوله خلال جلسة مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «نشير بارتياح إلى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام إيران بواجباتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة»، مضيفاً: إن «السلوك المسؤول من قبل طهران التي تلتزم بمستوى تفاعل غير مسبوق حتى في أصعب الظروف يستحق الثناء».
وأكد أوليانوف أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال نموذجاً للشفافية، موضحاً أن واشنطن لم تنسحب من الاتفاق فحسب بل اتخذت نهجاً لتقويضه عن طريق منع تنفيذ الجزء الاقتصادي منه، داعياً الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في نهجها الرامي إلى نسف أعظم الإنجازات في مجال حظر الانتشار النووي والذي يسمح للمجتمع الدولي أن يكون واثقاً من الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.

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