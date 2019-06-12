عربي ودولي

واشنطن تطالب السعودية بتحقيق تقدم في قضية خاشقجي

| رويترز

الخميس, 13-06-2019

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: إنها تستحث السعودية على تحقيق «تقدم ملموس» في محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإنها تريد حدوث هذا قبل حلول الذكرى الأولى للواقعة.
ورداً على من يتهمون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتغاضي عن الأمر مع السعوديين قال المسؤول لـ«رويترز» هذا الأسبوع إن الرسالة الموجهة للمملكة هي أن القضية لا تزال «ساخنة جداً» و«أن عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية».
وكثف أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس، يستشهدون بقرائن تشير إلى وجود دور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واقعة القتل ويتملكهم الغضب من سقوط ضحايا مدنيين في الحملة الجوية السعودية باليمن، من جهودهم لمنع ترامب من إتمام صفقات أسلحة مع المملكة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: إن السعوديين ينبغي أن يستكملوا التحقيق ويتخذوا إجراء قبل حلول ذكرى مقتل خاشقجي، لكنه لم يحدد العواقب التي يمكن أن تحدث ما لم يفعلوا ذلك. ولم تتخذ إدارة ترامب حتى الآن إلا خطوات محدودة للغاية.
وأكد المسؤول «ستزداد الحساسيات مع اقتراب الذكرى… من مصلحة الجميع تحقيق تقدم ملموس بحلول ذلك الحين».
وأضاف: إن الإدارة الأميركية تؤكد للسعوديين أن الجدل سيستمر ما لم تحاسب أحداً بوضوح.
وكان السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قد اتهم الإدارة الأميركية هذا الأسبوع «بغض الطرف» عن قضية مقتل خاشقجي.

مقالات ذات صلة

الخميس, 13-06-2019

أكدوا أن استهداف المطار يأتي في إطار الدفاع عن النفس … الحوثيون يقصفون مطار أبها الدولي في السعودية بصاروخ كروز

الخميس, 13-06-2019

رئيس الوزراء الياباني في إيران لمحاولة خفض التوتر بين طهران وواشنطن … روحاني: أميركا ستفقد من الآن فصاعداً قدرتها على تهديدنا

الخميس, 13-06-2019

موسكو تدعو واشنطن إلى مراجعة نهجها تجاه الاتفاق النووي مع إيران

الخميس, 13-06-2019

«فتح» تدعو البحرين لإلغاء المؤتمر بوصفه جزءاً من «صفقة القرن» … الفلسطينيون يحثون مصر والأردن على عدم المشاركة في «مؤتمر المنامة»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock