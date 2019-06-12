يأخذ دوره ودور غيره وهناك شكاوى بحقه … مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً

كشف مصدر في مجلس الشعب لـ«الوطن» أن مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً في اللجنة الدستورية وأحيل بالأمس إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الاقتصاد والطاقة لدراسته موضوعياً.

ورأى عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتهية ولايته فراس تقي الدين أن إلغاء الاتحاد وارد وهو ليس أمراً سلبياً وليس إيجابياً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه من الممكن في حال إلغائه أن تقوم بمهامه غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت تقي الدين إلى أن مهمة التصدير من الممكن أن يعمل لها كيان كامل ومن الممكن أن تضاف هذه المهمة إلى أي جهة أخرى.

من جهته بين رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور أن اتحاد المصدرين يأخذ دوره ودور غيره لذا يتم إيقاف دوره، مشيراً إلى عدم وجود أي منعكسات سلبية لإلغاء الاتحاد بل على العكس إذ كانت هناك شكاوى عديدة من المصدرين على الاتحاد لتقاضيه رسوماً إضافية.