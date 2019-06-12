برجك اليوم – الخميس 13 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت لا تستطيع رفض طلب الآخرين لخدمة حتى لو كنت لا تعرف الشخص الطالب كفاية، واليوم للخدمات أو للمساعدات فأفكارك خلاقة تفتح مجالات جديدة وربما تلتقي شخص سيلعب دوراً مهماً في مستقبلك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تصطدم بأصدقاء حولك يغارون من نجاحك أو يتآمرون ضدك فقلل من كلامك، لأنك قد تحتاج للدعم وكأنك تحتاج للاستشارات في وضعك العام فاحمِ نفسك من عصبية مفاجئة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يوم مملوء بالحماس وليس بالراحة. تأتيك مواقف لم تتوقعها، انتبه لصحتك، فقد تتذكر اليوم شيئاً هو التمتع بالحياة لأنك تشعر بالتعب والضيق بسبب مشاغلك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تلفت النظر بسعادتك واحترامك وغفرانك للأخطاء وتتحرر من القيود والضغوطات، وتمارس جاذبيتك وتنجح في إقناع المحيط والتأثير فيهم بإيجابية لتصلح أمورك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت صعب التفاهم مع محيطك الأسري فأجل النقاشات حين ترى أنه لا فائدة، فالجو غير آمن لك وقد تشغلك مواضيع أسرية أو أمور عقارية لأن الأمور الشخصية مقلقة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تشعر بالتحرر وبطاقة على المواجهة وتسيطر على أعصابك وتتقدم بخطا ثابتة، وتستطيع التغلب على أغلب المشاكل الطارئة أو المعلقة لتنظيم أمورك ولتكون سعيداً بما يحصل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ستكثر موجات الصرف المفاجئ أو التفريط المفاجئ ومن دون أسباب، ما يسبب ندماً، وقد يجعلك تثق في من حولك مادياً لتكتشف خطأك لذلك وجب التحذير مع من لم تجربهم مالياً.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت جذاب اليوم ومهيمن على من حولك واليوم للقرارات أو لتتطور الأمور لمصلحتك ولتزيد حماستك وتفرح لتعزيز قدراتك مع من حولك، فالحيوية هي مصدر طاقتك وحماسك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن تحذر التصرفات المرتجلة واحذر من شدة طيبتك ولا تصدق كل ما يقال، فطيبتك وثقتك بالآخرين تجعلانك تخطئ، وهذه الأيام أخطاؤك غير مسموح بها.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تنعم بسعادة على صعيد الأمور العاطفية، فالأمور إيجابية والفلك يعدك بأوقات سعيدة برفقة من تحب ووسط مناسبات اجتماعية واعدة ومسلية والمحيط حولك متعاطف.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط يوم قد يحمل لك بعض الانتقادات أو التدخل بشؤونك ويضع بعض الفجوات بينك وبين رؤسائك في العمل، وقد تشعر بالتوتر لأنك مستهدف وكأنك تحت المكبر.