الأولى

غضب أردني لرضوخ حكومتهم للإملاءات الأميركية

الوطن - وكالات

الخميس, 13-06-2019

تصاعدت موجة من الغضب في الأوساط البرلمانية والنقابية والصناعية الأردنية بسبب رضوخ حكومة بلادهم للإملاءات الأميركية بقطع العلاقات التجارية مع سورية، على حين بررت الحكومة ما أقدمت عليه بما سمته «المعاملة بالمثل».
وزعم وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، بأن بلاده أوقفت الاستيراد من سورية رداً على قرار سوري «مماثل»، ونقل موقع «رأي اليوم»، عن شخصيات برلمانية ونقابية: أن لجنة خاصة ستحاول خلال اليومين المقبلين الرد والتعليق على تصريحات الحموري التي أثارت الجدل وحاولت تبرير قراره بحظر استيراد أكثر من 2000 سلعة من سورية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 13-06-2019

العدد 3168 – 13 حزيران 2019

الخميس, 13-06-2019

وفد أميركي في «عين عيسى» للتباحث في المستجدات! … اتهامات لـ«قسد» بتجنيد «الإيزيديات» المحررات من «داعش»

الخميس, 13-06-2019

عرب التيه

الخميس, 13-06-2019

ميليشيات تركيا ترفض هدنة الأيام الثلاثة و«النصرة» تخرقها … قذائف صاروخية على «قمحانة» ومدفعية الجيش ترد

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock