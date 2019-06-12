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طهران: سورية والعراق مكملان إستراتيجيان لنا

| وكالات

الخميس, 13-06-2019

أكد مساعد وكبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء يحيى صفوي، أمس، أن محور إيران وسورية والعراق هو محور اقتصادي وسياسي وأمني ودفاعي، في مواجهة «إسرائيل»، والولايات المتحدة.
وخلال اجتماعه بمسؤولين وحشد طلابي من الجامعة العليا للدفاع الوطني في محافظة خوزستان في جنوب إيران، اعتبر صفوي بحسب وكالة «فارس»، ضرورة بلورة تحالف إقليمي يضم إيران وسورية والعراق، مشروعاً استراتيجياً في مواجهة الإرهابيين والتهديدات الأجنبية، يهدف لإرساء الأمن المستدام في المنطقة، وقال: «إن العراق وسورية هما المكملان الإستراتيجيان لإيران، وتستطيع الأسواق العراقية والسورية ذات الـ60 مليون نسمة أن تكون هدفاً للصادرات الإيرانية، وبالإمكان رفع طاقة التصدير الإيرانية إلى العراق لنحو 20 مليار دولار».

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