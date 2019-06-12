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توقعات أن يصل إنتاج المحافظة إلى 821 ألف طن قمح … فلاحو الحسكة يطالبون بمركز استلام جديد للحبوب

| وكالات

الخميس, 13-06-2019

بينما توقع وزير الزراعة أحمد القادري أن يصل إنتاج محافظة الحسكة من القمح إلى نحو 821 ألف طن وإلى نحو 1.1 مليون طن من الشعير، كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه يتم يومياً استلام نحو 11 ألف طن قمح. وبحسب وكالة «سانا» للأنباء فقد جال الوزيران القادري والنداف على مركز شراء حبوب الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة والتقيا الفلاحين المسوقين واستمعا إلى ملاحظاتهم التي تركزت على ضرورة فتح مركز استلام جديد في منطقة الطواريج للتخفيف من الازدحام والإسراع في استلام المحصول من المسوقين.
وخلال جولتهم الميدانية أطلعا على مراكز شراء القمح والشعير بمدينة القامشلي للوقوف على عملية التسويق والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لضمان حسن سير استلام المحصولين الإستراتيجيين.
وأكد القادري أن جهوداً كبيرة تبذل من المعنيين بالحسكة لتسهيل عمليات التسويق، كاشفاً أن المساحة المتضررة من الحرائق بلغت حتى تاريخه 55 ألف هكتار على مستوى سورية.
من جهته أشار نداف إلى أنه سيتم استلام كامل كميات الأقماح التي سيقوم الفلاحون المنتجون بتسويقها إلى مراكز الشراء في ظل التسهيلات الكبيرة المقدمة للمسوقين.

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