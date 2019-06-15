قوادري وحمشو أبطال المرحلة الأولى من بطولة سوبر سيرف سورية للسرعة والدريفت … برعاية «وزارة السياحة» و«شركة سيريتل» وتنظيم نادي السيارات السوري انطلاق المرحلة الأولى من بطولة سوبر سيرف سورية للسرعة والدريفت بنسختها الرابعة عشرة

انطلقت يوم الجمعة 14 حزيران 2019 المرحلة الأولى من بطولة سوبر سيرف سورية للسرعة والدريفت بنسختها الرابعة عشرة وبرعاية وزارة السياحة وشركة سيريتل وتنظيم نادي السيارات السوري.

وأكّد رئيس نادي السيارات المهندس وليد شعبان أهمية هذه البطولة التي تم التحضير لها منذ أشهر بفضل كوادر النادي الذين يمتلكون خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية، لافتاً إلى الحضور الجماهيري الكبير الذي أكسب السباق متعةً وحماسة، مشيراً إلى التغطية الإعلامية الكبيرة التي حظي بها السباق قائلاً: إن الإعلام بكل أطيافه شريك أساسي وعامل مهم في تطوير رياضة السيارات في سورية.

بدوره بيّن رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سامر خضر أن النادي يسعى إلى إنجاح كل الأحداث الرياضية عبر التخطيط الجيد والتنفيذ على أرض الواقع لافتاً إلى أن روزنامة هذا العام تحظى بالعديد من المفاجآت أبرزها عودة سباقات تسلق الهضبة من جديد. مشيراً إلى أهمية التعاون بين نادي السيارات والرعاة الذين حضروا بقوة هذا الموسم عبر سيريتل الراعي البلاتيني للبطولة إضافة إلى كيو ميديا ودلتا للصناعات الغذائية وسينالكو وأداء موتورز وإذاعة نينار. إف إم وميلك مان وAD2Z وفريق إنقاذ السيارات الذين قدموا كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذا الحدث المهم.

وفي بيان صحفي لسيريتل تلقت «الوطن» نسخة منه بيّن أن سيريتل تلتزم ببرامج المسؤولية الاجتماعية والرياضية ومن ضمنها البرامج التي ترعى وتدعم الفعاليات والأنشطة الرياضية إيماناً منها بالطاقات السورية القادرة على رفع علمنا عالياً في كل مكان من خلال الإنجازات والبطولات، أمثال أبطال السباحة السورية الأخوين فراس وهمام معلّا، والحورية بيان جمعة الذين صنعوا مجداً رياضياً مشرّفاً أضيف لتاريخ الرياضة السورية، وبطل القوى السورية اللاعب العربي مجد الدين غزال، والبطلة رشا الشيخ لاعبة منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة، إضافة لاتحاد ألعاب القوى السوري

كما أضاف البيان أن سيريتل تلتزم بزرع ثقافة الرياضة وتنميتها لدى موظفيها، وتفتخر بأبناء عائلتها الأبطال الرياضيين، ومن بينهم البطل مجد عربشة الذي لمع نجمه الرياضي بإحرازه عدّة ألقاب بمختلف البطولات المحلية والعالمية في كرة السلة – البطل رضا سلطان الحائز المركز الثالث في بطولة مصر الدولية للركبي عام 2017 – الكابتن علاء الإدلبي لاعب فريق الوحدة لكرة السلة الحائز بطولة الجمهورية 2016-2017 – البطل محمد المحمد المُلقب بـ«أبو الذهب» البطل العالمي برياضتي رمي الرمح ورمي الكرة الحديدية.

واليوم تكمل سيريتل هذا الالتزام بكل محبة، من خلال رعايتها البلاتينية الحصرية لبطولة سوبر سيرف سورية 2019 للسرعة والدريفت، والتي جعلت شعارها أيقونة «سوبر سيرف» الإنترنت الأسرع في سورية.

وفي بطولة سورية لسباقات السرعة في نسختها الـ14، تُوّج المتسابق أنس قوادري بالمركز الأول قاطعاً السباق بزمن 1:19.62 دقيقة وحل ثانياً اللبناني باهو إلياس بزمن قدره 1:24.86 دقيقة وحلّ ثالثاً أيسر أبو حمدان بزمن قدره 1:34.27 دقيقة في فئة الإنتاج الخاص.

وفي فئة الإنتاج التجاري تفوّق معاذ المهايني على أسماءٍ تفوقه خبرةً مع فوزه بالسباق في مشاركته الأولى وبزمن 1:24.50 دقيقة متفوقاً على حامل اللقب إياد الأفغاني الذي حل ثانياً بزمن قدره 1:25.97 د وتلاهما مازن النجار بزمن قدره 1:27.57 دقيقة. وفي فئة الـ 1600cc، حل حامل اللقب زاهر دحكول بالمركز الأول قاطعاً السباق بزمن قدره 1:35.43 دقيقة.

أما بطولة سورية الرابعة لسباقات الدريفت، فشهدت تحقيق قفزاتٍ نوعية عاماً تلو الآخر مع تقديم المتسابقين لاستعراضاتٍ رائعةٍ وسط تقارب مستوى الأداء ما يخوّلهم المشاركة في السباقات الخارجية وتحقيق نتائج جيدة، حيث فاز عمرو حمشو بالسباق بعد تقاربٍ مذهل في النتائج، متفوقاً على محمد كريزان بنقطةٍ وحيدة، في حين جاء المخضرم أحمد حمشو بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط.

وكانت قد شهدت المرحلة الأولى منافساتٍ حامية وقوية بين المتسابقين ولاسيما بين المخضرمين والجدد وسط حضورٍ جماهيريٍّ غفير غصّت به مدرجات حلبة النادي في معرة صيدنايا بـريف دمشق. بمقر نادي السيارات، حيث واجه المتسابقون تحديات كبيرة على مدار السباق، نظراً لأن الكشف عن مسار التسابق حصل قبل دقائق فقط على الانطلاق.

وكان المتسابق أنس قوادري سعيداً بهذا الفوز، مع إشادته بـ«السباق المذهل والجمهور الرائع». حيث قال: «أشكر أعضاء نادي السيارات كافة على جهودهم الحثيثة، وآمل أن تبقى المنافسة مستمرة حتى نهاية الموسم مع المحافظة على هذه الوتيرة». وأشار المتسابق عمرو حمشو إلى سعادته بالفوز بسباق الدريفت الأول للموسم الحالي، وخصوصاً مع افتقاره للخبرة نسبياً بالمقارنة مع منافسيه.

وأكد حامل لقب بطولة الدريفت للعام الماضي أحمد كريزان أن الاستعدادات كانت كما يجب، ولكنه أشار إلى أن المستوى أصبح أفضل من الأعوام الماضية، سواء على صعيد المنافسة أم على الصعيد التنظيمي، ووصف مسار التسابق بأنه كان تقنياً أكثر من الأعوام الماضية.

وكان أحمد المهايني قد توج العام الماضي بطلاً لفئة الإنتاج الخاص تلاه أيسر أبو حمدان ومحمد شفيق الحجار، وفي فئة الإنتاج التجاري جاء أولاً إياد الأفغاني ثم المغيرة القباني وزاهر دحكول، أما في بطولة الدريفت فكان التتويج من نصيب أحمد كريزان ثم محمد كريزان ومحمد الفوال.

يذكر أن البطولة برعاية وزارة السياحة، وبرعاية بلاتينية من شركة سيريتل وإعلامية من Qmedia، وذهبية من دلتا للصناعات الغذائية، سينالكو وأداء موتورز وإذاعية من نينار FM، إضافة إلى كل من ميلك مان وAD2Z وأنّ أهم ما تم العمل عليه هو تجهيز مضامير السباق بشكل مُتقن لتوفير الأمن والسلامة للمتسابقين خلال المنافسات، ولتأمين جوّ مميز سواء للعائلات أو الشباب عشاق رياضة المحركات.

ويُشار إلى أن نادي السيارات السوري قام بتغييرات مهمة على مستوى التحكيم وتصميم المسار والتنظيم لإتاحة الفرصة لجميع عشاق رياضة السيارات لمتابعة سباقات مثيرة وأكثر ديناميكية. كما يأتي هذا النهج التحكيمي ليتماشى مع ما يتم اتباعه في بطولات الدريفت الإقليمية، وبحيث يمكن للمتسابقين السوريين التمتع بمستوى عال من المنافسة أثناء مشاركتهم في تلك البطولات نظراً لحصولهم لخبرتهم التي سيكتسبونها مع هذه الأساليب التحكيمية الجديدة.

يُذكر أن نادي السيارات السوري تأسس في الأول من أيار عام 1950 في مدينة دمشق بمبادرة من أعضاء هيئة المكتب الأول وانضم للاتحاد الدولي للسيارات /فيا/ في 1960 وأصبح ممثله الرسمي في سورية.