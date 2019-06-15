رضوان في أياكس أمستردام!

ترك قرار مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الكابتن رضوان الشيخ حسن بعدم عودته مع بعثة المنتخب إلى دمشق من أوزبكستان وغيابه عن المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد اللعبة ظهر الخميس الماضي ترك خلفه إشاعة كبيرة غطت صفحات التواصل الاجتماعي كان عنوانها العريض استقالة الشيخ حسن من منصبه وتركه للمنتخب بعد هزتي البدن لمنتخبنا في طهران وطشقند ولأنه لا يملك أي قرار مع أنه المدير للمنتخب..!!

وقد ترك هذا الكلام استهجان الكابتن رضوان ونفى بشدة صحته جملة وتفصيلاً وأعلن في تصريح خاص لـ«الوطن» من مدينة بون الألمانية أنه من المعيب أن يسمع عنه هذا الكلام البعيد كل البعد عن الواقع وهو باق في منصبه ومهامه مع المنتخب وسيكون من جديد معه في دمشق مطلع تموز القادم حيث يخضع منتخب الرجال لمعسكر تدريبي استعدادي للمشاركة في بطولة نهرو الدولية في الهند والتي ستقام في آب المقبل وبمشاركة أربعة منتخبات آسيوية!

وأضاف الشيخ حسن في معرض رده على تلك الإشاعة: إن أي إنسان وطني يقف مع منتخبنا في محنته الأخيرة والظروف التي يمر بها وأنا كان لي شرف تكليفي من اتحاد الكرة وعندي الكثير لأقدمه لمنتخب بلادي الذي له الفضل الكبير بما حققته لاعباً عبر سنوات طويلة وأريد التوضيح أنني لم أعد مع بعثة المنتخب إلى الشام لأنني أخذت إجازة رسمية لمدة 15 يوماً بداعي سفري المقرر سابقاً إلى هولندا بهدف التعايش لعشرة أيام مع ناديها العريق والكبير أياكس أمستردام لعشرة أيام لأجل كسب المزيد من الخبرة والفائدة الفنية.