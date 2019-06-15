الاتحاد يبحث عن مدرب والعفش أبرز المرشحين

تعود عجلة الكرة الاتحادية للدوران بعد إجازة شهر رمضان وعيد الفطر، حيث أنهى مجلس الإدارة ملف الموسم الماضي من خلال عملية تصفية لمستحقات جميع اللاعبين المنتهية عقودهم على أن يسدد النادي ما تبقى لهم خلال اليومين القادمين مع رزمة عقوبات طالت اللاعبين والجهاز الفني عطفاً على النتائج المخيبة التي مني بها الاتحاد في البطولات المحلية والخارجية التي كانت كارثية، وحتى تاريخه لم تتبلور الأمور من حيث المدرب القادم بعد إنهاء عقد المدرب السابق أمين آلاتي الذي كان من المفترض أن يكمل عمله للموسم القادم كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد، لكن مجلس الإدارة فضل فك الارتباط وذلك بالتراضي حيث غادر المدرب إلى ألمانيا مقر إقامته.

عملية البحث عن مدرب يخلف الآلاتي بدأت منذ شهر تقريباً لكنها لم تكلل بالنجاح رغم المساعي المبذولة التي يتصدى لها رئيس النادي المهندس مفيد مزيك لكن جميعها لم تأت بخاتمة كما يحب ويشتهي، وتبدو الخيارات محصورة بالمدرب حسين عفش الذي فتحت معه قنوات اتصال لعدة مرات ومازال الموضوع قيد الدراسة بالنسبة له كما علمنا ولم يعط كلمة نهائية من حيث الموافقة أو الرفض وتعلم جماهير الاتحاد علم القين أن نادي حطين هو الآخر يزاحم لكسب ود العفش مع أرقام محترمة وصلت إليها المفاوضات كما ترشح التسريبات من بعض المقربين، طبعاً هذا فيما يخص جانب المدرب الذي تطالب الجماهير بحله بالسرعة القصوى ونحن على اطلاع تام على ما يحدث في الكواليس حيث لم يقــصر رئيس النادي في متابعــة هــذا الملف الشائك الذي يبــدو صعباً نوعاً ما وخاصة أن الخيارات تبدو محــدودة وفي حــال عدم التوصل لاتفاق مع العفش فسيكون البديل من خارج المحافظة، كما يبدو عبر استقدام مدرب كانت له تجربة سابقة مع نادي الاتحاد.

الملف الآخر الساخن الذي ينتظر فتحه هو التعاقدات التي يحتاجها الفريق فمجلس الإدارة لم يوقع حتى الآن مع أحد علماً أنه يملك ما يقارب (20) لاعباً منهم مازالت عقودهم سارية المفعول وآخرون سيعودن من الإعارة ويبرز في مقدمتهم (عبد القادر دكة من الوحدة، محمد اليوسف من الساحل، أحمد العلي من الشرطة، حازم جبارة من حطين، حسن الضامن ونضال محمد من الحرية، عبد الملك حلبية ومحمد مقرش وحازم عليص وكامل تفتنازي من الحرفيين).

الاتحاد بلا شك ناد لا يرضى إلا أن يكون منافساً على البطولات كما درجت العادة لذلك هناك مشروع كبير من حيث إبرام صفقات عديدة ستكون مع أبرز لاعبي الدوري ورغم أن النادي لم يوقع حتى الآن مع أي لاعب لكن هناك عدد من الأسماء التي من المفترض أن تجلس على طاولة المباحثات بدعوة من مجلس الإدارة الذي سيباشر تدوير عجلته خلال الأيام القليلة القادمة.