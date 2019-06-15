اتحاد غرف السياحة: هذا العام السياحة لذوي الدخل المحدود!

يبدو أن اتحاد غرف السياحة السورية يفكر جدياً ويعمل لأن يكون لذوي الدخل المحدود هذا الصيف حصة في السياحة البحرية والجبلية بعد أن ارتفعت الأسعار وباتت القوة الشرائية ضعيفة خاصة عند ذوي الدخول المحدود كالعاملين في الدولة وغيرهم.

وضمن إطار ما تقدم رفع اتحاد غرف السياحة خلال الاجتماع الذي عقده في طرطوس أمس بحضور ممثلة الوزارة /رمزية أوطه باشي/ شعاراً لم يسبق أن رفعه (السياحة لذوي الدخل المحدود هذا العام) ووعد بتطبيقه على أرض الواقع من خلال التعاون مع أصحاب المنشآت السياحية والفنادق في الساحل وكل المحافظات.

وأكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد خضور لـ«الوطن» أن مجلس إدارة الاتحاد سيتابع هذا الأمر بشكل دائم وصولاً إلى وضعه موضع التنفيذ من خلال إقامة بعض المهرجانات وتقديم عروض حقيقية من تلك المنشآت لصالح ذوي الدخل المحدود تكون فيها حسومات جيدة عن الأسعار الرسمية المقررة.

وأوضح أنه تم تكليف شعبة الفنادق في الاتحاد وغرف السياحة في كل محافظة بالتنسيق مع أصحاب الفنادق والاتفاق على العروض المريحـة من الآن وحتــى نهايــة العــام.

وأضاف خضور: إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الوزارة لتنشيط الواقع السياحي وإعادة الحياة إليه بشكل جيد بعد الآثار السلبية والأضرار الكبيرة التي لحقت به بسبب الحرب العدوانية على بلدنا وفي هذا المجال التقى مع أصحاب المنشآت واستمع إلى آرائهم للعمل على معالجة ما يمكن معالجته من مقترحاتهم وطلباتهم ليتابع البقية مع وزارة السياحة.