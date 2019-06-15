بومبيو يستفسر عن مدى قدرة بغداد على حماية المصالح الأميركية … واشنطن تمدد لـ3 أشهر إعفاء العراق من عقوباتها ضد صادرات الطاقة الإيرانية

أكدت مصادر حكومية عراقية لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة مددت لثلاثة أشهر إضافية إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية.

وأوضح مصدران حكوميان للوكالة أمس السبت أن الولايات المتحدة سمحت للعراق مواصلة استيراد الغاز الإيراني لتلبية احتياجاته في مجال الطاقة خلال تلك الفترة.

وأكد مصدر ثالث أن واشنطن منحت هذا الإعفاء لبغداد أثناء مكالمة هاتفية جرت الجمعة بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد شددت عقوباتها ضد إيران منذ انسحابها في أيار العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة «5+1» الدولية في عام 2015، وأعلنت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري عن قرارها إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول عن العقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية.

من جهة ثانية كشف مصدر حكومي عراقي أمس عن استفسار قدمه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي حول حماية المصالح الأميركية.

وقال المصدر لـ«روسيا اليوم» إن «بومبيو سأل عبد المهدي، هل تستطيعون منع الصواريخ التي تهدد السفارة الأميركية أو الجنود الأميركيين في القواعد العسكرية، وهل تستطيعون منع أي اعتداء مستقبلي، وما القدرة على ضمان ذلك».

وأضاف: إن «عبد المهدي أعطى طمأنات لبومبيو حول التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الدول الصديقة، ومنع أي اعتداء»، في إشارة إلى التزام فصائل من الحشد الشعبي بقرار القائد العام للقوات المسلحة وعدم الخروج عنه.

وأفادت مصادر أمنية عراقية الجمعة بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأميركية في «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة بغداد.

وفي سياق آخر أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أمس ضبط أحزمة ناسفة داخل مخبأ في الموصل. وذكرت المديرية في بيان أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة ومفارزها الهندسية تمكنت من ضبط مخبأ للأحزمة الناسفة والأعتدة في الجانب الأيمن من الموصل.

وأضافت: إن المفارز عثرت بداخله على ٦ أحزمة ناسفة وقنبرة طائرة مسيرة و٥ رمانات يدوية وعدد من صواعق التفجير، مبينة أنه تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.

إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان أن القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال ستة متهمين بالإرهاب في مناطق: شارع فلسطين، والهيتاويين غربي بغداد، ومنطقة الخضير جنوبي بغداد.

وأضافت: إنه «تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقتي: الغزالية، وأبي غريب، فيما تم القبض على متهمين آخرين بتهمة ترويج المخدرات في منطقتي البلديات، وحي أور».

وأشارت إلى أنه تم اعتقال متهم بالتهديد في منطقة الزعفرانية، موضحة أنه «تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».