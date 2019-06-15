الأهالي ينتفضون بوجه «قسد» في الطبقة

بينما خرجت تظاهرة رافضة لممارسات ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في مدينة الطبقة غرب الرقة، واصلت الميليشيا حملة الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور.

وندّد المتظاهرون، الذين بلغ عددهم العشرات، بممارسات «قسد» الأمنية، وحملات الاعتقال بهدف «التجنيد الإجباري»، إضافة إلى حظر الدراجات النارية، وذلك حسبما ذكر موقع «العربي الجديد» الإلكتروني القطري الداعم للمعارضة.

وعلى خلفية التظاهرة، شنّت ميليشيا «قسد» حملة اعتقالات بحق المتظاهرين، واقتادت العديد من الشبان والقائمين على الحراك إلى أماكن مجهولة.

ونقل الموقع الإلكتروني القطري عن مصادر محلية أن الميليشيا نفذت أمس حملة دهم واعتقال في حارة البدو شمال مركز مدينة الرقة، واعتقلت ثمانية شبان بذريعة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت المصادر: إن الحملة تمت بتغطية من مروحيات تابعة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي، كما شملت مناطق واسعة من ريف دير الزور، بذريعة البحث عن خلايا نائمة للتنظيم، بحسب ما ادعته «قسد»، وبدأت الحملة مساء الخميس.