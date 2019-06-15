سورية

العميد وحيدي: أميركا لن تنتصر على إيران لأنها هزمت في سورية

| وكالات

الأحد, 16-06-2019

أكد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيراني العميد أحمد وحيدي أمس، أن عدم ثقة أميركا من الانتصار يمنعها من الدخول في حرب مع إيران، لأنها تلقت الهزيمة في سورية ولم تستطع الخروج منتصرة منها.
وتحدث العميد وحيدي في تصريح نقلته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس عن مختلف الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة وقدرات إيران الرادعة وشؤون المنطقة.
وقال العميد وحيدي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع الأسبق: «إن قائد الثورة الإسلامية برؤيته الثاقبة وإدراكه وتحليله العميق ومعرفته التاريخية للوقائع والخبرات العملية يدرك أن الحرب لن تقع».
وأضاف: إن قائد الثورة يعرف بأن أميركا ولمختلف الأسباب لن تدخل في حرب مع إيران لأن من يدخل الحرب يفترض لنفسه الانتصار، إلا أن أميركا لا تفترض لنفسها مثل هذا الأمر لأنها لم تستطع حتى الخروج منتصرة في قضية اليمن أو في العراق وسورية وأفغانستان حيث لقيت الهزيمة.
واعتبر العميد وحيدي سياسة البلاد الأساسية تجاه الأعداء بأنها مرتكزة على قدرات الردع لمنع الأعداء من التفكير بالاعتداء.
ونوه العميد وحيدي إلى تقسيم المسؤوليات بين الجيش والحرس الثوري الإيراني واعتبر أنه لا تداخل بين مهماتهما بل إحداهما تكمل الأخرى في المجالات البرية والجوية والبحرية، واعتبر تقسيم المسؤوليات بين الجيش والحرس الثوري من نقاط القوة للقوات المسلحة الإيرانية.
واعتبر العميد وحيدي أن قضية فلسطين والقدس ممتزجة مع الثورة الإسلامية منذ اليوم الأول لانطلاقها كقضية جذرية وبنيوية.
وأكد أن محاولات كثيرة قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي لإثارة الخلافات الداخلية والحرب بين فصائل المقاومة، إلا أن جميع المؤامرات تم إحباطها بحكمة قائد الثورة الإسلامية ومحور المقاومة.

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