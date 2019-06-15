برجك اليوم – الأحد 16 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تستمد القوة من أصدقائك ومعارفك وقد يرتكز قسم من نجاحك على علاقاتك الجيدة، فالأعمال من حولك ستتحرك وقد تستيقظ فجأة على مشاكل تجد لها حلاً مفيداً.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تواصلك مع الآخرين يدعم إنجازاتك وربما تسمع اليوم كلاماً من صديق يحل مشكلتك، وقد تطرح أسئلة وتجد الإجابات والدعم عند أصدقاء قدماء فهذه الفترة للمديح وللتشجيع.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الأوضاع اليوم ليست بيدك أو أنك لا تتحكم بها ولكنك لن تحل المشاكل بالعصبية، وأنا أتمنى جدياً أن تبعث برسائل هادئة إلى من حولك وخاصة لمن تحب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أدعوك للحذر والانتباه على صحتك وسلامتك وحاول قدر الإمكان الاسترخاء، فقد تتضايق من تراكم العمل أو الطلب منك بالسرعة في الإنجاز فانتبه للصحة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت مسؤول وواقعي وتعرف تماماً ما يجب عليك فعله فضع أهدافاً تنوي الوصول إليها، فالأيام جيدة وفيها مصالحات أو مناقشات أو لقاءات قد تفرحك وتهدئ من المشاكل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أصدقاؤك هذا الشهر قد يخذلونك أو تشعر أن المحيط لا يساعدك ويعاديك بطريقة ما، وقد تدخل خيارات أو تناقش متردداً بين الإيجاب والقبول فانتبه من خصوم أو مشاكل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تكون مهتماً بالتغيرات حولك وتتفهم الأوضاع من حولك وتفرح للمحبة وتلبس حلة جديدة، وهذا وقت لإنهاء مشاكلك أنت وليس لحل مشاكل الآخرين فلا تستعجل الحلول.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تعالج أخطاءك السابقة وخاصة على الصعيد المالي وتحاول إيفاء ديونك أو دفع مستحقاتك، فهذه الأيام للقلق أو للتعب على الصعيد العاطفي أو على صعيد صرف أكثر من اللازم.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تفكر بالانطلاق والتحرر من قيود وضعت نفسك بها لأن معنوياتك مرتفعة وحظك كبير، وتنظر إلى المستقبل بثقة وتشعر بأن لا عودة إلى الوراء ومفاجأة ربما على صعيد العمل.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تكتشف كذب أحد الأصدقاء أو خيانته أو تعرف أموراً مخبأة غير متوقعة أو يضايقك غدر أو خديعة من الآخرين فلا تحزن وتأكد مما تسمع أو يقال فاليوم للنميمة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تمارس جاذبية كبرى وتكون محط الأنظار أينما حللت وتترك أثراً جيداً في نفس كل من تقابله، وخاصة على صعيد صداقاتك الجديدة وحتى على صعيد استعادة علاقات قديمة.