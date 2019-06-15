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طلاب الأساسي يقدمون امتحاناتهم في المناطق المحررة في الرقة

| محمود الصالح

الأحد, 16-06-2019

أكد مدير التربية في الرقة عبد الإله الهادي وجود 13993 طالباً في امتحانات التعليم الأساسي في المناطق المحررة في ريف المحافظة منهم أكثر من 10 آلاف قدموا من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، ومن الذين غابوا عن مقاعد الدراسة منذ عام 2013، موضحاً أنه تم توزيعهم بين السبخة ومعدان ودبسي عفنان.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار الهادي إلى وجود أكثر من 8 آلاف طالب ممن اشتركوا في امتحانات التعليم الأساسي لهذه الدورة لم يكن لديهم أي وثيقة دراسية تثبت دراستهم لمرحلة التعليم الأساسي فتم إجراء سبر لهم ومنحوا وثائق النجاح في السبر لمن استحقها.
وأعلن الهادي عن مشاركة 1500 مدرس ومعلم في المراقبة الامتحانية في مراكز المناطق المحررة قدموا من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا «قسد».
وفيما يتعلق في امتحانات الثانوية العامة، أكد الهادي أن جميع المراكز هي خارج محافظة الرقة وجميع الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هم دراسة حرة وعددهم 6151 طالباً وطالبة لجميع الفروع.

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