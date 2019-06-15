حلب تطوي ملف الوجبات السريعة وتغلق محالها غربي المدينة

أغلق مجلس مدينة حلب محال الوجبات السريعة أو المأكولات الساخنة في مناطق السكن الحديث الأول ليطوي هذا الملف بعد أن شغلت الشارع الحلبي طوال أكثر من عام باعتبار أنها كانت تعتمد الشيّ والقلي والطبخ في تحضير مأكولاتها المزعجة للسكان علماً أن التراخيص المؤقتة التي حصلوا عليها بيع الوجبات السريعة الباردة على خلفية تضرر محالهم في مناطقهم التي تعرضت للإرهاب وعددها 200 محل.

وكان مجلس المدينة طلب من أصحابها ترميم محالهم في مناطقهم الأصلية للانتقال إليها دون استجابة بسبب العوائد المالية المجزية التي يحققونها في مناطق السكن الحديث الأول.

وقال صاحب أحد المحال لـ«الوطن»: إنه أغلق محله بانتظار أن تؤتي الشكاوي المقدمة لأصحاب القرار أكلها بالتوجيه لإعادة النظر بقرار مجلس المدينة الملزم. ولفت آخر إلى أن القرار تسبب بخسارة أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل وحرمان نحو ألف أسرة من قوت يومها، على حين توعد أصحاب محال بعدم إغلاقها «مهما كلف الأمر».