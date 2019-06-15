الأولى

حلب تطوي ملف الوجبات السريعة وتغلق محالها غربي المدينة

| حلب - خالد زنكلو

الأحد, 16-06-2019

أغلق مجلس مدينة حلب محال الوجبات السريعة أو المأكولات الساخنة في مناطق السكن الحديث الأول ليطوي هذا الملف بعد أن شغلت الشارع الحلبي طوال أكثر من عام باعتبار أنها كانت تعتمد الشيّ والقلي والطبخ في تحضير مأكولاتها المزعجة للسكان علماً أن التراخيص المؤقتة التي حصلوا عليها بيع الوجبات السريعة الباردة على خلفية تضرر محالهم في مناطقهم التي تعرضت للإرهاب وعددها 200 محل.
وكان مجلس المدينة طلب من أصحابها ترميم محالهم في مناطقهم الأصلية للانتقال إليها دون استجابة بسبب العوائد المالية المجزية التي يحققونها في مناطق السكن الحديث الأول.
وقال صاحب أحد المحال لـ«الوطن»: إنه أغلق محله بانتظار أن تؤتي الشكاوي المقدمة لأصحاب القرار أكلها بالتوجيه لإعادة النظر بقرار مجلس المدينة الملزم. ولفت آخر إلى أن القرار تسبب بخسارة أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل وحرمان نحو ألف أسرة من قوت يومها، على حين توعد أصحاب محال بعدم إغلاقها «مهما كلف الأمر».

مقالات ذات صلة

الأحد, 16-06-2019

الإمارات والسعودية تطالبان بتدويل أمن «ملاحة الخليج» وترامب جاهز للتفاوض … روحاني: لا يمكننا الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد

الأحد, 16-06-2019

لبنان يطالب بتعاون روسي لترسيم حدوده البحرية مع سورية … بوتين: استقرار سورية أمر حاسم لأمن المنطقة

الأحد, 16-06-2019

عرفاناً على خرقه لكل الأعراف الدولية «إسرائيل» تكافئ ترامب بـ«هضبة»!

الأحد, 16-06-2019

باسيل: 75 بالمئة من السوريين لا يشعرون بالخوف من العودة لبلادهم

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock