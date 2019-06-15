«أوكتان 90» ارتفع إلى 425 و«أوكتان 95» تراجع إلى 550 … «التجارة الداخلية» ترفع وتخفض في أسعار «البنزين الحر» من دون تبرير!

يبدو أن قلب وزارة التجارة الداخلية يميل باتجاه السيارات الفارهة والجديدة التي تستهلك بنزين ٩٥ أوكتان، ففي خطوة مفاجئة قررت الوزارة تخفيض سعر هذا النوع من البنزين بمقدار ٥٠ ليرة ليصبح سعر الليتر الواحد ٥٥٠ بدلاً من ٦٠٠ ليرة، في حين رفعت سعر البنزين «الحر» الذي تستهلكه عامة السيارات غير الفارهة وغير الجديدة 50 ليرة ليصبح 425 بدلاً من 375 ليرة.

وعادة تقدم الوزارات مبرراً لقراراتها، إلا أنها وجدت هذه المرة أنه لا داعي لشرح الأسباب الموجبة للقرار الجديد وكيف توصلت إلى هذه المعادلة «العجيبة الغريبة» وخاصة أن وزارة النفط كانت قد وعدت بأن يكون السعر البنزين الحر بسعر التكلفة، ويبدو من خلال هذا القرار أن سعر التكلفة يختلف فقط في سورية ويرتفع على نوع وينخفض بذات الوقت على نوع آخر من دون أي توضيح أو شرح.

وكانت الوزارة أعلنت مساء أمس وبشكل مفاجئ تعديل أسعار البنزين غير المدعوم على أن يتم تطبيق القرار اعتباراً من ظهر اليوم، فرفعت سعر «أوكتان 90» إلى 425 ليرة بدلاً من 375 ليرة.

ونقلت وكالة الأنباء «سانا» عن الوزارة أنه تم تخفيض سعر ليتر البنزين ٩٥ أوكتان غير المدعوم إلى ٥٥٠ بدلاً من ٦٠٠ ليرة في حين بقي سعر البنزين المدعوم على حاله.