9610 مداجن خاصة في سورية 22 بالمئة بلا ترخيص … خميس: أي قرارات ستصدر يجب أن تكون قابلة للتنفيذ

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن هناك تحديات مترامية في قطاع الدواجن بدءاً من إنشاء المعمل وانتهاء بآخر منتج وأن أي قرارات ستصدر يجب أن تكون قابلة للتنفيذ مع جميع المعنيين بهذا القطاع ابتداء من الحجم والعدد، مضيفاً: لن نقبل إلا أن تعود كل مدجنة مرخصة للعمل شاء من شاء وأبى من أبى.

وخلال ترؤسه لاجتماع في وزارة الزراعة متعلق بدعم قطاع الدواجن أبدى خميس استعداد الحكومة لتقديم الدعم المفتوح لقطاع الدواجن، مضيفاً: أي قرارات اليوم لن توصلنا إلى حل لأن مشكلات قطاع الدواجن كبيرة علما أن الحلول موجودة لكنها بحاجة إلى تروٍ لإصدار القرارات المطلوبة.

وأعطى خميس مهلة 8 أيام للقائمين على هذا القطاع لوضع معايير وبرنامج زمني، مشيراً إلى وجود خطوات تشريعية ورؤية حقيقية من قبل فريق مختص ستناقش على طاولة الحكومة سيكون لها مخرجات مهمة وتشريعات ناظمة لهذا القطاع.

وخلال الاجتماع قدمت وزارة الزراعة عرضاً حول واقع قطاع الدواجن في سورية فبلغ عدد مداجن القطاع الخاص 9610 ومنها 22 بالمئة غير حاصلة على ترخيص.