الضغوط الأميركية على الأردن «تجمّد» معبر «نصيب جابر» مع سورية

كشف موقع «روسيا اليوم» في تقرير له أمس أن معبر «نصيب – جابر» الحدودي بين سورية والأردن، أصابه «الجمود» بعد أن سادت آمال بإعادة التبادلات التجارية بين البلدين، عقب استعادة السيطرة عليه من قبل الجيش السوري، وذلك نتيجة رضوخ الأردن للإملاءات الأميركية.

وذكر الموقع الروسي، أن العلاقات التجارية بين سورية والأردن تشهد توتراً إثر سلسلة من القرارات، آخرها أردني تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية، رداً على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الحافلات الأردنية. وبحسب الموقع، فإن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية سورية مشددة وغير مسبوقة، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية لضمان الأمن.