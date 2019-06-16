سامو زين يغني باللهجة البيضاء

يستعد الفنان السوري سامو زين لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات، ليفاجئ جمهوره بهذه الأغنية، حيث يغني لأول مرة باللهجة البيضاء منذ بداياته الفنية.

وكشف عبر «إنستغرام» عن مقطع حصري من الأغنية التي يقول فيها: «إنت بقلبي والكل برّة بعمري أجمل فترة يا محلي أيام المرّة يا كل ناسي».

الأغنية من كلمات الشاعر قصي باسل، ألحان معتز أمين وتوزيع أسامه عبد الهادي.

وتأتي هذه الأغنية بين العديد من المشاريع الفنية التي ينشغل سامو منذ فترة بالتحضير لها على أن يكشف عنها تباعاً.