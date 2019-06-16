تكريم رياضي في السويداء

كرّمت إدارة النادي العربي الجمعة بطلات الجمهورية بكرة القدم وناشئات الطائرة المتأهلات لدوري الدرجة الأولى، وخبراتنا الكروية المدربين: فيصل الملحم، سليم مسعود، حسين علم الدين.

القدم

كل من شارك ببطولة 2018 وبطولة 2019 وشمل التكريم:

الجهاز الفني والإداري: 1- مفيد زهر الدين (بطولتان) 2- رفعت خداج (بطولتان) 3- فراس الحمد (بطولة) 4 – منار منذر (بطولة) 5- يزن مرشد (بطولة).

اللاعبات: 1- يارا زهر الدين (بطولتان) 2- سارة زهر الدين (بطولتان) 3- نور حمشو (بطولتان) 4- لجين غزالي (بطولتان) 5- كاترين قطرب (بطولتان) 6 – فرح زين الدين (بطولتان) 7- دينا السمان (بطولتان) 8- شمس الشعشاع (بطولة) 9- هديل الريشاني (بطولة) 10- تيماء أبو فخر (بطولة) 11- إليسا أبو حسون (بطولتان) 12- ضحى الملحم (بطولتان) 13- مايا العريضي (بطولتان) 14- تيماء علم الدين (بطولة) 15 – داليا أبو عاصي (بطولتان) 16 – نارمين أبو منذر (بطولة) 17- رنيم معروف (بطولتان) 18 – شذى عربي (بطولتان) 19 – وئام عزام (بطولة) 20 – تالا نور الدين (بطولة) 21 – نيفين أبو منذر (بطولة).

الطائرة

المدرب: رائد عزام، م م: رفعت خداج، م م: إياد الحجار، إدارية: صفوت دويعر، واللاعبات:

1-ريم شجاع 2-غنوة العيسمي 3-بلقيس عريج 4- دلع عزام 5- دانا عزام 6- رنيم عبد الباقي 7-رهف كيوان 8- لين أبو حمرة 9-نغم الخوري 10- تيما أبو عسلي 11- رغد قطيني 12- لميس الشوفي 13- دجى عمار 14-عصماء نصر 15-سماء عقل.