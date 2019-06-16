تجربة مثالية جداً!

يستمر لاعب منتخبنا السابق إياد عبد الكريم في خوض تجربته التدريبية المثالية جداً مع العهد اللبناني بعد أن أثبت موجوديته وقدراته التدريبية العالية التي أثمرت عن البصم بقوة في الملاعب اللبنانية، فحصد مع فريقه ثلاث بطولات مهمة في موسم واحد وتوج العهد تحت قيادته بطلا للدوري والكأس وزاد عليهما كأس السوبر ولم يتوقف الإنجاز عند هذا كله وحسب بل امتد الألق إلى تأهل الفريق اللبناني للدور الثاني من كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك نصف نهائي بطولة غرب آسيا، وعن تلك الإنجازات اللافتة تحدث الكابتن إياد في اتصال خاص لـ«الوطن» فوصف أولاً تجربته مع العهد بالناجحة من كل المقاييس وهذا بفضل عدة عوامل أبرزها وجود إدارة متعاونة ومجتهدة وكادر تدريبي متفاهم ولاعبين جيدين على مستوى عال أصحاب طموح وفي ظل وجودك في ناد كبير كالعهد يمكنك أن تخرج كل ما لديك من إمكانيات وأفكار وتكتشف نفسك وإبداعاتك مع توافر كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المهمة التي جئنا من أجلها إلى النادي!

ولم يكشف عن قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه من إدارة العهد واكتفى بالتأكيد أن المستحقات المالية التي ينالها من العهد جيدة والأهم منها هو الراحة التي أعيشها مع الفريق الذي تعاقدت معه منذ عامين وأتجه نحو تجديد العقد والبقاء لموسم ثالث وكل الأجواء تشجعني لفعل ذلك فنحن نعمل داخل هذا النادي الكبير كأسرة واحدة!

وردا على سؤال طرحته «الوطن» على مدربنا الخلوق عما إذا ما كان يفكر جدياً بالعودة إلى سورية بعد انتهاء تجربته اللبنانية وخوضه التدريب مع ناد محلي أوضح الكابتن إياد أن زياراته للشام لم تنقطع مطلقاً وقد زارها الأسبوع الماضي وهو لن ينسى أنه ابن نادي الشرطة وله معه أحلى الذكريات وأجمل الأيام وسيكون له الشرف إن قاده مدربا بعد أن خدمه لاعبا وستكون الأفضلية له في اللحظة التي يعود بها إلى الشام متمنيا التوفيق للكادر التدريبي الجديد لفريق الشرطة وهم جميعاً من الأصدقاء الغوالي على قلبه.

وكشف إياد عبد الكريم أنه هو من اقترح على إدارة نادي العهد التعاقد مع مدافع منتخبنا أحمد الصالح فاستجابت الإدارة مباشرة وكانت خطوة بالاتجاه الصحيح لأن الصالح شكل إضافة قوية للفريق وكان مصدرا لثقة الجهاز التدريبي مع الإشارة هنا أن نجم دفاع منتخبنا الوطني أحمد الصالح لزم الصمت ورفض التعليق ولو بكلمة واحدة على قرار المدرب فجر إبراهيم باستبعاده نهائياً من المنتخب رغم أن الصالح كان أكثر المدافعين عن خساراتي المنتخب وطالب جماهير كرتنا بالصبر والتروي وعدم التأثر بنتائج المباريات الودية!