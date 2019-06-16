108 منشآت سياحية تعمل في حمص و20 قيد التأهيل

بيّن مدير السياحة في حمص أحمد عكاش لـ«الوطن» أن عدد المنشآت السياحية العاملة على امتداد محافظة حمص وصل إلى 108 منشآت من مختلف المستويات، منها نحو 40 منشأة كانت خارجة عن الخدمة تمت إعادة تأهيلها ودخولها بالعمل مؤخراً، على حين يتم حالياً إعادة تأهيل نحو 20 منشأة سياحية أخرى ستتم إعادتها للخدمة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على دعم المنشآت والفعاليات السياحية بالوسائل الممكنة كافة باعتبار السياحة إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني ولها دور فعال في تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية وتحقق تسويقاً إضافياً للسلع المنتجة محلياً وتوفر فرص عمل متجددة.

وكشف أن المديرية منحت خلال الفترة الماضية تراخيص لتأهيل خمس منشآت سياحية من مستوى نجمتين، أربع منها في المدينة والمنشأة الخامسة في الريف الغربي بعدد كراس يصل إلى 613 كرسياً وبقيمة مالية استثمارية بنحو ملياري ليرة سورية، حيث تم مؤخراً الانتهاء من كامل الأعمال وإعادة دخولها بالخدمة، مشيراً إلى أن المديرية تقوم بالترويج السياحي لكل المناطق التي تم تحريرها من رجس الإرهاب لتشجيع الاستثمار فيها وحث المستثمرين على إعادة تأهيل منشآتهم المتضررة، مبيناً أنه تم الاجتماع مع أصحاب المنشآت المتضررة وتم العمل على تذليل الصعوبات كافة وتقديم جميع التسهيلات والوساطات اللازمة مع الجهات ذات الصلة للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل منشآتهم وعودتها للعمل، من خلال المساعدة على تقديم ما يلزم من قروض سياحية وآبار جوفية وغيرها من الصعوبات التي تعوق عودة أي منشأة للعمل، مضيفاً: إنه تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين وزارة السياحة ومديرية الآثار لإعادة تأهيل مركز الزوار في مدينة تدمر لإعادة استقبال السياح من جديد.

وأكد أن المديرية تواصل عملها بشكل حثيث بالترويج للمناطق السياحية ضمن المحافظة بهدف إنعاش السياحة الداخلية والشعبية من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية، منوهاً بالبدء بتحضيرات لإقامة مهرجان القلعة والوادي ضمن خطة عمل واضحة ومنظمة، مبيناً أنه ضمن برامج الرحلات سيتم إتباع البرنامج الثقافي لزيارة الأماكن الأثرية والدينية في كل منطقة للاطلاع على الإرث الثقافي والحضاري لسورية التي تضم أكثر من خمسة آلاف موقع مسجلة كلها في مديرية الآثار، مشيراً إلى وجود 24 مكتباً سياحياً على امتداد المحافظة.

وأكد عكاش أن المديرية تعمل حالياً مع بدء الموسم الصيفي على تكثيف جولاتها ودورياتها على مختلف المنشآت والفعاليات السياحية بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من تقييد تلك المنشآت بالقوانين الناظمة، لافتاً إلى أن الضابطة العدلية في المديرية نظمت خلال الآونة الأخيرة 14 ضبطاً مخالفاً بحق أصحاب منشآت سياحية بمخالفات زيادة بالأسعار أو عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط صحية وغيرها، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 3 فعاليات سياحية منها لمخالفات جسيمة على حين تم فرض غرامات مالية على باقي المنشآت والتقييد بالشروط والقوانين وعدم مخالفتها مجدداً.