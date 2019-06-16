شؤون محلية

«جيولوجيا اللاذقية»: عدم استجرار الجهات العامة يؤثر على الإيرادات

| اللاذقية– عبير سمير محمود

الإثنين, 17-06-2019

بيّن مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في اللاذقية مالك خيربك لـ«الوطن»، أن إنتاج المقالع من المواد الرخامية بلغ 4330 طناً، مقابل 4018 متراً متراً مربعاً من القطع الرخامية المفصلة، في حين بلغ إنتاج معمل رخام اللاذقية الزوبار من الألواح الرخامية 5710 أمتار مربعة.
وأشار خيربك إلى أن إيرادات المؤسسة بلغت 134,158 مليون ليرة سوريّة خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، مبيناً أن انخفاض إيرادات بعض المنتجات يعود لعدم تسويق ونقل المواد الرخامية الخام من مقالع الفرع بالبدروسية وعين الشرقية إلى المحافظات الأخرى نتيجة الأوضاع الراهنة.، مضيفا: إن عدم وجود عقود جديدة داخلية أو خارجية حالياً لمادة الجص، أثر على إيرادات الفرع، بالإضافة للظروف الجوية الشتوية، إلى جانب توقف أعمال العزل والتزفيت وتوقف الصادرات من مادتي الجص والمعجون الإسفلتي، آملاً أن يتم تعويض فترات التوقف خلال هذه الفترة الصيفية والتي تعد ذروة العمل.
ونوّه خيربك بأنه في شهر كانون الثاني الماضي، أصدر محافظ اللاذقية تعميماً إلى جهات القطاع العام ، باستجرار الرخام المفصل والألواح من معمل رخام اللاذقية الزوبار وتضمينها دفاتر الشروط الفنية بذكر الرخام الوطني من المؤسسة، إلا أن أياً من الجهات العامة لم تستجر أي مادة من إنتاج المؤسسة حتى تاريخه.
ولفت إلى أنه في حال تصريف المنتجات من معمل الرخام يعود بالنفع للمصلحة العامة وزيادة الإيرادات وانعكاسها على العمال، ومنهم 100 عامل في المعمل، ونحو 580 عاملاً في الفرع بالمجمل، منوهاً بأن المنتجات تتمتع بمواصفات جيدة، ويضاهي الرخام الأجنبي من ناحية المقاومة واللمعان وعدم التسرب والجمالية، ويستخدم للأرضيات والجدران والتلبيس، وفق أسعار معتدلة مقارنة بمواد أخرى.
وأشار خيربك إلى أن الإنتاج جيد من الجص، قائلاً إن جميع المواد متوفرة من إنتاج المؤسسة، وتمتلك احتياطياً كبيراً من المادة بحدود 40 مليون طن، في وقت لا يوجد أي عقد لاستجرار المادة حتى الآن، والفرع جاهز لتقديم أي من منتجات المؤسسة من مواد رخامية وجص خام وإسفلت لأي جهة تطلب هذه المواد.
وأشار خيربك إلى جملة من المقترحات تعود بالنفع على المصلحة العامة، في حال التعاون بين جهات القطاع العام ، عبر إعلام فرع اللاذقية عن مشاريع العزل والتزفيت لدى جهات القطاع العام سنوياً وفقاً لبلاغات وتعاميم رئاسة الحكومة، لاستجرار مواد العزل الإسفلتية التي تحتاجها المنشآت العامة عن طريق فرع المؤسسة، مع الطلب من الشركات الإنشائية استجرار حاجتها من مادة الرخام من معمل رخام اللاذقية بناء على تعميم المحافظ، واستجرار الجهات العامة من المعمل حاجتها من الرمل الإسفلتي وبحص عدسة إسفلتية كونها أكثر عازلية للرطوبة والكهرباء من الحصويات الكلسية.

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