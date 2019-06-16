شؤون محلية

وفاة 10 أشخاص وإصابة خمسة آخرين بحرائق الأراضي الزراعية في الحسكة

| الحسكة- دحام السلطان

الإثنين, 17-06-2019

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب خمسة آخرون، جرّاء الحرائق التي أتت على الأراضي الزراعية مساء أمس الأول السبت في القرى التابعة لريف بلدة «اليعربية» الحدودية مع العراق «شمال شرق الحسكة 170 كم».
وأكدت مصادر أهلية لـ«الوطن» أن عشرة أشخاص بينهم امرأة لقوا حتفهم حرقاً خلال محاولتهم إطفاء النيران التي شبت في المحاصيل الزراعية، بقريتي «كَريفاتي وتل علو» بريف بلدة اليعربية.
وأوضحت المصادر أن المتوفين «أربعة منهم مدنيون بينهم امرأة، وأربعة آخرون من قوات الأسايش الكردية، والاثنان الآخران من قوات الصناديد التابعة للشيخ حميد الدهام الجربا» وجميعهم حضر لإطفاء الحرائق تطوّعاً في الأرض الزراعية التابعة للقريتين المذكورتين والتي تبلغ مساحتها التي قضت عليها النيران نحو 2000 دونم، وتعود ملكيتها لأحد أبناء المنطقة المغتربين منذ سنوات في أوروبا.
ولفتت المصادر إلى إصابة خمسة آخرين بحروق متفاوتة وجميعهم مع الذين قضوا من أهالي بلدتي «تل علو والجوادية» وقرى «كَريفاتي والكوز وخراب باجاز» بريف اليعربية، مضيفة: أسباب الحرائق بالمجهولة.
وأوضح مصدر مسؤول في مديرية زراعة الحسكة أن حجم مساحات الأراضي المزروعة بالقمح والشعير والبالغة 310 آلاف هكتار قمح و416 ألف هكتار شعير على مستوى المحافظة، قد قضت النيران منها على مساحة 180 ألف دونم شعير و130 ألف دونم قمح حتى تاريخه، مضيفاً: إنه تمت مراسلة الوزارة بالتقارير الإحصائية المفصّلة بواقع الحرائق وحجم الخسائر التي أصابت الفلاحين.

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