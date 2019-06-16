157 تاجراً يخالف يومياً في أسواقنا

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» بأن أسعار الخضراوات والفاكهة مقبولة، وليس هناك ارتفاع في أسعارها حالياً لأن هذه المواد متوافرة.

وبيّن أن سعر البطاطا يتراوح بين 100-150 ليرة للكيلو الواحد ولا يتجاوز 200 ليرة، أما البندورة فيتراوح سعر الكيلو منها بين 150 و200 ليرة، على حين لا يتجاوز سعر كيلو الخيار 150 ليرة في كل الأسواق، مشيراً إلى أن تفاوت الأسعار يعود لتفاوت نوع المادة لكن يمكن القول بأنها كلها بأسعار متقاربة وضمن الحدود الطبيعية.

وكشف الخطيب عن تنظيم 622 ضبطاً خلال عطلة العيد في كل محافظات القطر، منها 160 ضبط عينة، و460 ضبطاً عدلياً (ضبط بالمخالفات المباشرة)، مبيناً أنها تركزت على معالجة الشكاوى الواردة إلى المديرية إضافة إلى مخالفات أخرى تم ضبطها خلال هذه الفترة لمحال ومطاعم ومحلات تجارية.

ولفت إلى أن 90 بالمئة من المخالفات هي لمواد غذائية وتفاوتت الضبوط بين تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بالمواصفات وغيرها.

وبالعودة إلى شهر رمضان المبارك، فقد كشف تقرير للوزارة عن عدد الضبوط العدلية وضبوط العينات التي تم تنظيمها خلال أيام الشهر والذي وصل إلى 5898 ضبطاً، إي بإجمالي 6520 ضبطاً منذ بداية رمضان وحتى نهاية عطلة العيد، وباستثناء ضبوط العينة لكون نتائجها لم تظهر بعد، نجد أن وسطي عدد المخالفين يومياً يصل إلى 157 صاحب فعالية تجارية.

وفي تفاصيل التقرير (حصلت «الوطن» على نسخة منه) تبين أن محافظة دمشق احتلت المرتبة الأولى في عدد الضبوط، حيث بلغ عدد الضبوط العدلية 798 ضبطاً، على حين بلغ عدد ضبوط العينات 311 ضبطاً بمجموع يساوي 1109 ضبوط، أما محافظة الحسكة فقد كانت الأقل في عدد الضبوط المنظمة، حيث وصل عددها إلى 24 ضبطاً، 22 منها ضبطاً عدلياً، و2منها ضبوط عينات.

وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة في محافظة ريف دمشق 758 ضبطاً يقابلها 59 ضبط عينة، أي بمجموع يساوي 817 ضبطاً على حين وصل عدد الضبوط المنظمة في محافظة اللاذقية خلال الفترة ذاتها إلى 738 ضبطاً موزعة على 626 ضبطاً عدلياً و112 ضبط عينه، أما عدد الضبوط في محافظة السويداء فلم يتجاوز 50 ضبطاً موزعاً بين 26 ضبطاً عدلياً و24 ضبط عينة.

وبيّن التقرير أن عدد الضبوط في محافظة طرطوس وصل إلى 675 ضبطاً موزعاً بين 550 ضبطاً عدلياً و125 ضبط عينة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الضبوط في محافظة حمص إلى 829 ضبطاً، 719 منها ضبطاً عدلياً، و110 ضبوط عينة ووفق التقرير، وصل عدد الضبوط المنظمة في محافظة حماة إلى 769 ضبطاً موزعاً بين 693 ضبطاً عدلياً و76 ضبط عينة.

وفيما يتعلق بمحافظة حلب، بين التقرير أن عدد الضبوط المنظمة فيها وصل إلى 669 ضبطاً، منها 551 ضبطاً عدلياً، و118 ضبط عينة، وبقية الضبوط تتوزع في المحافظات الأخرى.