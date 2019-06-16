عربي ودولي

موسكو تنظر إلى سياسة الرئيس الأوكراني الجديد بتفاؤل حذر

| وكالات

الإثنين, 17-06-2019

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئاسة الروسية تنظر بتفاؤل حذر إلى سياسة الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، رغم غموض مواقفه من ملف العلاقات بين موسكو وكييف.
وفي تصريحات متلفزة، أمس، استذكر بيسكوف قول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي صرح سابقاً بأن «المعيار الأفضل له في تقييم رئيس أوكرانيا الجديد هو فهم مواقفه من جل بنود الأجندة الروسية الأوكرانية، إذ لا يوجد حتى الآن فهم لمواقف زيلينسكي من كل ذلك، هذا هو سبب اتخاذ بوتين موقف التريث، لكنه موقف إيجابي بشكل عام، وهناك نوع من التفاؤل الحذر، لكن للأسف لا يملك أحد تصوراً واضحاً حول سير الأمور في كييف».
وأوضح بيسكوف أنه يقصد بعبارة «جل بنود الأجندة الروسية الأوكرانية» النهج الأوكراني غير الودي عامة إزاء روسيا، وموقف كييف من اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع المسلح في جنوبي شرقي أوكرانيا، حيث لا تزال المواجهة مستمرة بين القوات الأوكرانية الحكومية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين غير المعترف بهما.

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