شبلي: إزالة كل التعديات على حرم نبع الفيجة

أكد رئيس مجلس بلدية عين الفيجة محمد شبلي إزالة جميع التعديات على حرم النبع وأنفاق جر المياه إلى مدينة دمشق وسكة القطار، مؤكداً أن العمل جار لإعادة أهالي بلدات عيني الفيجة والخضرا وبسيمة لمنازلهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن شبلي عن صدور موافقات الجهات المختصة لعودة الأهالي وفق قوائم اسمية لمن يرغب بالعودة، مشيراً لتوصيات رئيس مجلس الوزراء المتمثلة بتحديد موعد لدخول الأهالي بالتزامن مع دخول ورشات المحافظة لإعادة الخدمات وضرورة تفعيل لجنة لتعويض المتضررين جراء استملاك العقارات.

وأكد شبلي أن التعويض سيكون إما عبر إنشاء ضاحية عمرانية بعيدة عن حرم النهر أو عبر التعويض المالي لمن لا يرغب بالسكن بالضاحية.