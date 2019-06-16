الأولى

شبلي: إزالة كل التعديات على حرم نبع الفيجة

| جلنار العلي

الإثنين, 17-06-2019

أكد رئيس مجلس بلدية عين الفيجة محمد شبلي إزالة جميع التعديات على حرم النبع وأنفاق جر المياه إلى مدينة دمشق وسكة القطار، مؤكداً أن العمل جار لإعادة أهالي بلدات عيني الفيجة والخضرا وبسيمة لمنازلهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن شبلي عن صدور موافقات الجهات المختصة لعودة الأهالي وفق قوائم اسمية لمن يرغب بالعودة، مشيراً لتوصيات رئيس مجلس الوزراء المتمثلة بتحديد موعد لدخول الأهالي بالتزامن مع دخول ورشات المحافظة لإعادة الخدمات وضرورة تفعيل لجنة لتعويض المتضررين جراء استملاك العقارات.
وأكد شبلي أن التعويض سيكون إما عبر إنشاء ضاحية عمرانية بعيدة عن حرم النهر أو عبر التعويض المالي لمن لا يرغب بالسكن بالضاحية.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 17-06-2019

سوريون احتجوا على الحملات «العنصرية» ضدهم في لبنان … لبنان يتحرك لفتح الطرق البرية مع سورية والأردن

الإثنين, 17-06-2019

نهجان ونتيجتان

الإثنين, 17-06-2019

يعقد مؤتمراً صحفياً غداً … «الملف السوري» على طاولة مباحثات المعلم في بكين

الإثنين, 17-06-2019

«فتح» تعلن إضراباً شاملاً بوجه ورشة «المنامة»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock