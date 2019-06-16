نظام آل سعود يستغل الحج لأغراض سياسية … مارتيني: لم نصرح لأي مكاتب خاصة بالحج والعمرة

أعلن وزير السياحة محمد رامي مارتيني أنه لا مكاتب سياحية تعمل في موضوع الحج داخل الأراضي السورية، موضحاً أن الوزارة لم تعط أي مهمة أو ترخيص في هذا الشأن وأنه يتم تنظيم النشاط لمكاتب الحج والعمرة عندما يكون هناك اتفاق رسمي وعبر وزارة الأوقاف لأن الحج ليس كأي برنامج سياحي.

وكشفت مصادر مطلعة في إدارة شؤون الحج أن عدد الذين سجلوا من السوريين على أمل أن يسمح لهم في أداء الحج أكثر من 8 آلاف.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مارتيني أن أي إخطار أو شكوى بحق أي مكتب يعمل داخل الأراضي السورية في موضوع الحج سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار مارتيني إلى أن وجود الملايين من المواطنين السوريين خارج البلاد يتواصلون مع مكاتب سياحة تعمل بالخارج، ومضيفاً: بكل تأكيد هناك مكاتب لبنانية وأجنبية تستثمر منع السوريين للحج كما أن النظام السعودي يستغل الحج لأغراض سياسية.