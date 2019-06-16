الأولى

نظام آل سعود يستغل الحج لأغراض سياسية … مارتيني: لم نصرح لأي مكاتب خاصة بالحج والعمرة

| محمد منار حميجو

الإثنين, 17-06-2019

أعلن وزير السياحة محمد رامي مارتيني أنه لا مكاتب سياحية تعمل في موضوع الحج داخل الأراضي السورية، موضحاً أن الوزارة لم تعط أي مهمة أو ترخيص في هذا الشأن وأنه يتم تنظيم النشاط لمكاتب الحج والعمرة عندما يكون هناك اتفاق رسمي وعبر وزارة الأوقاف لأن الحج ليس كأي برنامج سياحي.
وكشفت مصادر مطلعة في إدارة شؤون الحج أن عدد الذين سجلوا من السوريين على أمل أن يسمح لهم في أداء الحج أكثر من 8 آلاف.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مارتيني أن أي إخطار أو شكوى بحق أي مكتب يعمل داخل الأراضي السورية في موضوع الحج سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأشار مارتيني إلى أن وجود الملايين من المواطنين السوريين خارج البلاد يتواصلون مع مكاتب سياحة تعمل بالخارج، ومضيفاً: بكل تأكيد هناك مكاتب لبنانية وأجنبية تستثمر منع السوريين للحج كما أن النظام السعودي يستغل الحج لأغراض سياسية.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 17-06-2019

سوريون احتجوا على الحملات «العنصرية» ضدهم في لبنان … لبنان يتحرك لفتح الطرق البرية مع سورية والأردن

الإثنين, 17-06-2019

نهجان ونتيجتان

الإثنين, 17-06-2019

يعقد مؤتمراً صحفياً غداً … «الملف السوري» على طاولة مباحثات المعلم في بكين

الإثنين, 17-06-2019

«فتح» تعلن إضراباً شاملاً بوجه ورشة «المنامة»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock