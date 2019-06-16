شركة تستقبل حوالات خارجية وتوزعها بالدولار

في ضوء الارتفاعات القياسية بسعر صرف الدولار والذي وصل إلى 600 ليرة في السوق السوداء، أكد المصرف المركزي أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبطت إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية في مدينة دمشق تعمل على استقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.

ونشر المركزي على موقعه الرسمي أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط هذه الشركة بهذه الأعمال غير القانونية.

وأكد مصدر في المركزي لـ«الوطن» أن الهيئة ما زالت تتابع كل حيثيات هذه المخالفة وتتبع كل أبعادها عبر استكمال التحقيقات على أن يتم بعدها الإعلان عن مزيد من التفاصيل.