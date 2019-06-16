العزب: منع الغش سيؤدي إلى خفض معدلات القبول الجامعي

أكد وزير التربية عماد العزب أن الامتحانات تجري بشكل جيد وستكون هناك انعكاسات كبيرة من أهمها عودة الهيبة إلى الشهادة الثانوية العامة كما كانت عليه قبل الأزمة، مضيفاً: وما دامت العملية الامتحانية تجري بهذه الطريقة ستكون لدينا معدلات غير عالية للقبول الجامعي. وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر العزب أن هذا العام سيختلف كثيراً عن الأعوام الماضية لناحية المعدلات المطلوبة بالجامعة وستكون هناك مخرجات جيدة والعلامات المتحصلة لن تكون ناجمة عن حالات الغش وهذا سينعكس على انخفاض معدل القبول الجامعي.

وعن موضوع لجنة الاعتراض التي تمت الموافقة عليها كشف العزب أن الطالب يستطيع مراجعة ورقته الامتحانية أمام لجنة مختصة وفي مكان مغلق.