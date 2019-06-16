إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بالمواصفات والبطاقة الذكية … الحكومة تقر إستراتيجية للنهوض بقطاع الدواجن

أقر مجلس الوزراء إستراتيجية متكاملة لإعادة النهوض بصناعة الدواجن بكل مكوناتها باعتبارها أحد المقومات الرئيسة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه أوضح المجلس في جلسته الأسبوعية أن الإستراتيجية تضمنت إعادة تشغيل المداجن المدمرة والمتوقفة عن العمل وتنظيم عمل المسالخ وتوزعها الجغرافي وإيجاد آليات التسويق المناسبة وتصدير الفائض وتطوير صناعة اللحوم المعلبة.

كما تضمنت الموافقة لوزارة الزراعة على إقامة معمل للبيض المجفف وتأمين استقرار سعر الأعلاف ومراجعة الرسوم على استيراد هذه المادة وتأهيل وتوسيع البنى التحتية اللازمة للتخزين والتبريد والاستفادة من إمكانيات وزارة التجارة الداخلية في ذلك.

ووافق المجلس على تخفيض التعرفة الزراعية لاستجرار الطاقة الكهربائية من 33 ليرة للكيلو واط إلى 12 ليرة للكيلو بنسبة 63.6 بالمئة لدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية ورصد المجلس 500 مليون ليرة لتعزيز قدرة المؤسسة العامة للدواجن على تلبية احتياجات السوق واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

وقرر المجلس إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية وكذلك التلاعب بآلية عمل البطاقة الذكية.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بإعادة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأصلية وتم التأكيد على تقديم الدعم والتسهيلات والخدمات اللازمة لهذه الجامعات لاستكمال إجراءات انتقالها بداية العام الدراسي المقبل.