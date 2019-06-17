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الأطباء يحذرون من إدمان القهوة

| وكالات

الثلاثاء, 18-06-2019

حذر الأطباء من العواقب السلبية الناتجة عن الإفراط في تناول القهوة، التي يمكن أن تسبب الإدمان أو خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.
ووفقاً للدكتور سيرغي نوراسلاموف أخصائي الأمراض النفسية والإدمان، هناك أكثر من 50 بالمئة ممن يتناولون القهوة عدة مرات في اليوم، وعند اضطرارهم للتخلي عنها تظهر لديهم أعراض متلازمة الانسحاب كالتهيج والعدوانية والصداع. أي يمكن مساواة الإدمان على القهوة بالإدمان على النيكوتين.
كما يشير الأطباء إلى أن الإفراط في تناول القهوة، ينهك الجسم، لأنها تنشط إنتاج هرمون الإندورفين. ويقول أليكسي لونكوف الخبير بتأثير الإدمان على المخدرات:»القهوة والكحول والمخدرات، تؤثر في منظومة الإندورفين المسؤولة عن حالتنا. فإذا كان هناك نقص بهرمون السعادة ستشعر بالوهن والضعف والاكتئاب ولكن عندما نتناول القهوة نشعر بالبهجة».
كما يشير الأطباء إلى أن تناول القهوة يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. ويؤكد الدكتور قسطنطين زابولوتني على أن الأقل خطورة في هذا الأمر هي القهوة الذائبة لأنها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة الطبيعية. والكافيين يؤثر بدوره في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى ظهور مشكلات في الأوعية الدموية.

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