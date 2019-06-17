صبي يحاول زيادة وزنه للتبرع لوالده

يحاول الصبي الصيني، لو زيكوان، البالغ من العمر 11 سنة، زيادة وزنه لكي يصبح مانحاً ويتبرع بنخاع العظم لوالده المريض وينقذه من الموت.

وتفيد صحيفة بأن الصبي لو من مدينة هويشيان الصينية بمقاطعة خنان، كان وزنه في بداية السنة الحالية 30 كلغم، والآن زاد وزنه ليصبح 44 كلغم، ولا يزال مستمراً في محاولاته لزيادة وزنه، حتى يبلغ الوزن المطلوب ليتمكن من إنقاذ والده المريض، الذي يحتاج إلى زراعة نخاع العظم، حيث بات واضحا في شهر آذار الماضي أن الطفل يمكنه أن يصبح مانحا لوالده، ولكن بالنظر لوزنه المنخفض حينها لم يوافق الأطباء على إجراء العملية الجراحية، حيث لا يسمح لأي شخص وزنه دون 45 كلغم بالتبرع بنخاع العظم.