السيليساو يطرق أبواب التأهل في كوبا أميركا … السيليستي يضرب بالأربعة وسواريز يسجل

تتواصل فعاليات العرس الكروي اللاتيني المقام على الأراضي البرازيلية، فالتقى مساء الأحد منتخبا البارغواي مع قطر وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين استكمالاً لمباريات المجموعة الأولى، والنتيجة مشجعة لأبطال القارة الصفراء الذين عادوا من بعيد بعد تأخرهم بهدفين، وبهذه النتيجة يتساوى منتخبا البارغواي وقطر في المركز الثاني خلف كولومبيا المتصدرة بثلاث نقاط ويبقى المنتخب الأرجنتيني رابعاً من دون رصيد.

وفجر أمس افتتحت مباريات المجموعة الثالثة بفوز كبير لزعيم البطولة التاريخي منتخب الأورغواي على حساب منتخب الإكوادور برباعية نظيفة تؤكد متانة السيليستي الساعي لاستعادة اللقب على الأراضي البرازيلية، ولا خلاف أن الزيادة العددية أثرت في النتيجة، إذ طرد كوينتيرو لاعب الإكوادور عند الدقيقة الرابعة والعشرين وهو الطرد الثاني في البطولة بعد طرد ماغو لاعب فنزويلا.

فجر الغد منتخب السامبا يتطلع إلى التأهل المبكر عندما يواجه منتخب فنزويلا عند الثالثة والنصف فجراً وتسبقها مباراة بوليفيا والبيرو وكلتاهما لحساب المجموعة الأولى، وكانت الجولة الأولى لهذه المجموعة أسفرت عن فوز منتخب السامبا على بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة، على حين سيطر التعادل السلبي على مباراة فنزويلا والبيرو.

تعادل مشجع

وجد منتخب قطر نفسه متأخراً بهدفين عند الدقيقة السادسة والخمسين وهي الدقيقة التي سجل فيها ديرليس غونزاليس الهدف الثاني لبارغواي التي أخذت الأسبقية عند الدقيقة الرابعة عن طريق كاردوزو من علامة الجزاء، ولكن منتخب قطر أثبت رباطة جأشه عندما قلص المعز علي هداف كأس أمم آسيا الأخيرة الفارق في الدقيقة الثامنة والستين وهو هدفه الدولي العشرون، ثم سجل بوعلام خوخي هدف التعادل عند الدقيقة السابعة والسبعين.

فوز كبير

بداية المجموعة الثالثة شهدت فوزاً كبيراً مستحقاً لمنتخب الأورغواي على الإكوادور وهو فوز متوقع لمنتخب مفعم بالخبرة سواء من حيث المفردات التاريخية أم من حيث هوية اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز المئة مباراة دولية والفوز تحقق برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لوديرو عند الدقيقة السادسة وكافاني (33) وسواريز (44) ومينا بمرماه (78)، والهدف الأول حمل الرقم 400 للأورغواي في كوبا أميركا وسبق لمنتخبي الأرجنتين والبرازيل أن وصلا إلى الهدف 400.

وبهدفه عزز سواريز صدارته لقائمة هدافي الأورغواي تاريخياً واصلاً للهدف 57 في 108 مباريات دولية، وهدف كافاني حمل الرقم 47 للاعب على الصعيد الدولي، ورغم الفوز العريض إلا أن سواريز صرح بأنه يجب نسيان هذه الرباعية لأن الطريق ما زال طويلاً في السعي لاستعادة اللقب، وللعلم فإن الفوز بفارق أربعة أهداف لم يحققه منتخب الأورغواي منذ 1967 يوم فاز على فنزويلا برباعية نظيفة.

فوز مرتقب

البرازيل التي تلعب بغياب نجمها الأول نيمار مرشحة لتجاوز محطة منتخب فنزويلا وهو أحد منتخبين لم يفوزا باللقب إضافة إلى الإكوادور، وكل المقدمات توحي بفوز برازيلي مرتقب وخاصة أن الحصيلة التاريخية تشير إلى ستة انتصارات برزايلية مقابل تعادل سلبي والأهداف 27/2 وهذه الحصيلة تشمل مواجهاتهما في كوبا أميركا فقط.

ومباراة البيرو وبوليفيا تحمل الرقم 16 بينهما في البطولة وقد فازت البيرو في نصفها مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم.