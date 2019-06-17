منتخبنا الوطني في دورة نهرو

من جديد تستضيف العاصمة دمشق منتخبنا الوطني لكرة القدم للرجال الذي يجري في الأول من تموز القادم معسكره التدريبي القصير تأهبا لسفره إلى الهند للمشاركة في دورة نهرو الدولية الودية والتي تشارك فيها إضافة إلى منتخبنا ثلاثة منتخبات آسيوية هي الهند البلد المستضيف وطاجكستان وكوريا الشمالية والمصادفة هنا أن المنتخبات الثلاثة صنفها الاتحاد الآسيوي قبل أيام في المستوى الثالث للقارة الصفراء قبيل إجراء قرعة تصفيات كاس آسيا 2023 بينما صنف منتخبنا في المستوى الثاني بين المنتخبات الآسيوية إلى جانب منتخبات العراق وأوزبكستان ولبنان والأردن وفيتنام وعمان وقيرغرستان في حين حل في المستوى الأول منتخبات إيران واليابان واستراليا وقطر والإمارات والسعودية والصين، ومن هنا جاء السؤال في مدى المشاركة واللعب مع منتخبات اقل من منتخبنا في مستواها هذا إن حضرت إلى الهند وشاركت بفريقها الأول بدورة نهرو التي ستنطلق يوم السابع من تموز القادم بلقاء الافتتاح بين الهند وطاجكستان على أن يبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بلقاء منتخب كوريا الشمالية في الثامن منه ثم يواجه طاجكستان يوم 10 تموز ويختتم يوم 16 منه مبارياته حين يلتقي المستضيف الهندي، وستجري كل مباريات منتخبنا بنفس التوقيت وتحديدا في الخامسة والنصف عصرا حسب ما نقله لنا مدير المنتخب رضوان الشيخ حسن الذي أكد لـ«الوطن» أن تغييرات كثيرة ستحدث في منتخبنا وسيكون الاعتماد بشكل أساسي على الأسماء الشابة التي ستثبت موجوديتها في الاختبارات خلال المعسكرات القادمة!

وفي كلام متطابق مع المدرب فجر إبراهيم أشار مدير المنتخب إلى أن اللاعب عمر السوما سيكون قائد المنتخب في المرحلة القادمة وهو سيشارك معه في دورة نهرو القادمة وكذلك اللاعب فراس الخطيب الذي يمكن الاستفادة من خبرته في الأوقات العصيبة لأي مباراة قادمة للمنتخب، مع الإشارة هنا إلى أن لاعبنا فراس الخطيب سيسعى إلى تسجيل انجاز شخصي غير مسبوق عندما يشارك مع المنتخب للمرة الرابعة على التوالي في تصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده.