جماهير حطين تترقب اسم مدرب الرجال والعفش مرشح ً

لا تزال جماهير حطين تنتظر على أحر من الجمر الكشف عن الجهاز الفني للفريق الأول للحيتان وفي هذا السياق أكد محمد الضوبي رئيس نادي حطين أن الإعلان عن اسم مدرب فريق الرجال سيكون خلال أسبوع من الآن على الأكثر وقال في تصريح خص به «الوطن» كل الأمور تسير بالطريق الصحيح ولن نستبق الحدث وكل شيء بوقته حلو نحن على تواصل مع المدرب وهناك شروط لنا وفي مقدمتها المنافسة على لقب الدوري ولن نكون ضيوف شرف خاصة وأن الفريق سيحظى بدعم كبير من الشركة الراعية وإدارة النادي وهناك إجماع على دخول الدوري بمجموعة متميزة من لاعبي الدوري سيقوم المدرب الجديد باختيارهم وفق رؤيته ولن نتدخل بقراراته حيث ستكون للمجرب كامل الصلاحية لكننا نعمل على أن يكون هناك حضور قوي للاعبين من أبناء النادي كي لا يحدث فراغ بالنادي بالسنوات القادمة، الإدارة كلفت محمد جود وبهاء حسن عضوي الإدارة بالإشراف معاً على فريق الرجال بانتظار النهاية السعيدة لمباحثاتنا مع مدرب الفريق، وفيما يخص فريق الشباب فتم تكليف الكادر الفني والإداري للفريق والذي يضم كلاً من الدكتور فراس حسينو مدرباً وعارف حمادة مساعداً ومحمد قدور مدرباً للحراس وعمار شيخ إبراهيم مدرباً للياقة ويوسف دريوسة إدارياً وزهير قواس معالجاً فيزيائياً ولدى الفئات العمرية تم تكليف لاعبنا السابق سليم جبلاوي بالإشراف الكامل على الفئات العمرية، وإعلامياً تم إسناد الإعلام إلى الدكتور سليم الدكر ونتوقع أن نشهد تميزاً بهذا الجانب وختم الضوبي بتوجيه الشكر لكل من يقف بجانب النادي وخص جماهير حطين الوفية والتي كانت الداعم والمساند القوي لفرق النادي كافة خلال المواسم الماضية.

بعيداً عن التصريحات الرسمية والتي لم تحدد اسم المدرب القادم لحطين هناك مصادر تفيد بأن المدرب حسين عفش بات قريباٍ من تولي مهامه كمدير فني لحطين ويبقى أن ننتظر القرار الرسمي من إدارة حطين التي تتحفظ على كشف اسم المدرب، وكانت صفحات متعددة قد سربت معلومات غير مؤكدة المصدر قبل أسابيع بأنه لم يتم الاتفاق بين إدارة حطين والعفش وهو ما تم نفيه رسمياً حينها.