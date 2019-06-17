في دوري السلة.. الاتحاد يواجه الحرية والوحدة يلاقي الثورة

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة السادسة من إياب سلة الرجال بأربعة لقاءات، وستلعب نتائجها دوراً مهماً ومؤثراً في ترتيب الفرق، وخاصة بعد النتائج التي خرجت بها الفرق في المرحلة الأخيرة، ما يعني أن جميع المباريات المتبقية ستكون لاهبة وقوية لكون الصراع سيكون على أشده بين الفرق الكبيرة على الصدارة، وصراع من نوع آخر للابتعاد عن شبح الهبوط.

صراع البقاء

يلتقي الجيش الوصيف مع جاره النصر الثامن في لقاء مهم لكلا الفريقين، فالجيش الذي مني بخسارة أمام الجلاء يسعى للعودة والمنافسة على الصدارة، ولديه الكثير من مقومات الفوز، فيما النصر الذي بات من المهددين بالهبوط، يدرك أن طريقه للفوز شبه مستحيل لكونه سيواجه فريقاً قوياً، لكنه سيحاول أن يفعل شيئاً، لأن أي خسارة جديدة ستضعف آماله بالبقاء، اللقاء سيكون قوياً، والنتيجة أقرب للجيش الأكثر خبرة وتحضيراً، مباراة الذهاب حسمها الجيش (75-62).

ندية

يلتقي الوحدة الثالث مع الثورة السادس في موقعة ستحمل الكثير من اللمحات السلوية الجميلة، فالثورة الذي ضمن بقاءه بالدرجة الأولى سيلعب بأريحية وثقة زائدتين، ولأن نتيجة المباراة لم تعد تعنيه بقدر المستوى الفني الذي يرغب بتقديمه أمام فريق كبير كالوحدة، ولدى الثورة مجموعة منسجمة من لاعبي الخبرة والشباب ومدرب خبير يعرف كيف يقود تلاميذه بحرفية عالية، ومع ذلك اللعب أمام الوحدة لن يكون سهلاً لأنه يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين عبر الحلول الفردية تقليص أي فارق، وخاصة أن الوحدة قد حل مشكلة الدفاع بعدما التحق العملاق محي الدين قصبلي بصفوفه قبل أيام قليلة، ويسعى الوحدة لأن يكون شريكاً قوياً على الصدارة، المباراة ستكون هجومية منذ بدايتها والنتيجة أقرب للوحدة الذي فاز في الذهاب (65-52).

مصيرية

في الشهباء يلتقي الجاران الجلاء المتصدر مع اليرموك الأخير في مباراة ستكون ندية ولاهبة لأن خسارة اليرموك ستبقيه بين المهددين بنسبة كبيرة، لذلك سيلعب بكل ما لديه من طاقة في سبيل إنعاش آماله مجدداً، لكنه سيواجه المتصدر الجلاء الذي يلعب بطريقة جميلة وقوية، وهو منتش بفوزه الأخير على الجيش، ويسعى لتأكيد جدارته بالصدارة، نقاط اللقاء أقرب للجلاء الذي فاز ذهاباً (59-56)

قمة

تختتم مباريات هذه المرحلة بلقاء يجمع الاتحاد الرابع مع الحرية السابع في لقاء قوي، لكون لقاءات الفريقين تتسم بالإثارة والندية والقوة مهما كانت رسمية أو ودية لكونها مباراة جيران، والحساسية ستكون عنواناً بارزاً لها، فالحرية المنتشي بفوزه على النصر الذي يتنافس معه في منطقة الهبوط، يتطلع لمواصلة نتائجه الايجابية، وهو يعرف مقدرات لاعبي الاتحاد وطريقة لعبهم، لأن فوزه في هذا اللقاء سيجعله يضمن بقاءه بنسبة كبيرة بالدرجة الأولى، لذلك سيزج بكل أوراقه الفاعلة والرابحة على أمل أن تكتب له النهاية السعيدة، لكنه بنفس الوقت سيلعب أمام فريق كبير يضم لاعبين عمالقة، وخاصة أن الاتحاد بدأ يستقر فنياً، وخطه البياني في تصاعد دائم، ولديه لاعبون هم الأفضل على مستوى القطر، لكن غالباً في لقاءات الجيران تتلاشى هذه التفاصيل أمام حساسية اللقاء، ذهابا فاز الاتحاد (76-60).

إليكم ترتيب الفرق مع نهاية مباريات الجولة الخامسة:

الجلاء (27) نقطة من 13 فوزاً وخسارة واحدة، الجيش (26) نقطة من 12 فوزاً وخسارتين، الوحدة (23) نقطة من (9) انتصارات و5 خسارات، الاتحاد (22) نقطة من 10 انتصارات وخسارتين، الكرامة (21) نقطة من 6 انتصارات و9 خسارات، الثورة (21) نقطة من 7 انتصارات و7 خسارات، الحرية (20) نقطة من 6 انتصارات و8 خسارات، النصر (16) نقطة من فوزين و12 خسارة، الساحل (16) نقطة من فوز وحيد و14 خسارة، اليرموك (15) نقطة من 3 انتصارات و9 خسارات.