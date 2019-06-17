محافظ السويداء يستقبل منتخب الناشئين

استقبل محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي المنتخب الوطني للناشئين بكرة القدم الذي يعسكر في السويداء مدة أسبوع استعداداً لبطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا برئاسة عضو الاتحاد السوري لكرة القدم طلال بركات مشرف المنتخب والجهاز الفني.

حضر اللقاء عضو مجلس الشعب معين نصر وعضو المكتب التنفيذي المختص وائل المحيثاوي ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في المحافظة

وأكد بركات أن المنتخب جاهز للبطولة وسيبذل كل الجهود من أجل الحصول على نتائج جيدة مشيراً إلى أن المنتخب سيلعب مباريتين وديتين خلال المعسكر مع النادي العربي ونادي شهبا.

محافظ السويداء رحب بالمنتخب إدارة وجهازاً تدريبياً ولاعبين منوّهاً بأن من يرفع العلم الوطني في المحافل الدولية هو رديف للجيش العربي السوري الذي يضحي لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أهمية بذل الجهود المضاعفة لتحقيق النتائج التي يتعطش لها السوريون على مساحة الوطن.

وفي نهاية اللقاء أهدى الضيوف المحافظ الزيّ الرسمي للمنتخب.