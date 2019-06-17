محطة الطاقة البديلة في أم الزيتون تنتظر قرار رئاسة مجلس الوزراء

ما زالت محطة التوليد باستخدام اللواقط الكهروضوئية والمقرر إنشاؤها ضمن المنطقة الصناعية في أم الزيتون من بعض المستثمرين الراغبين في الترخيص تنتظر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم التي قامت إدارة المنطقة الصناعية بالسويداء بتوقيعها مع إحدى الشركات التجارية المحدودة المسؤولية.

وأوضح مدير المنطقة الصناعية لمحافظة السويداء علاء أبو عمار لـ«الوطن» أنه تم تخصيص مساحة 540 دونماً لمحطة التوليد بالطاقة البديلة قابلة للزيادة حسب واقع الاستثمار التي سيتم توفيرها للمستثمرين الراغبين بتنفيذ محطة اللواقط بالطاقة البديلة لافتاً إلى قيام محافظ السويداء بتسطير كتاب لرئاسة مجلس الوزراء عن رغبة المحافظة بالمباشرة فعلياً بتنفيذ المحطة بأسرع وقت ممكن من خلال التعاقد مع مستثمرين ذوي كفاءة فنية وملاءة مالية بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية للمنشآت المباشر بها والمخططة لها في المنطقة الصناعية بأم الزيتون المقدرة بشكل أولي بحوالي 97 ميغا واط وفقاً لدراسة الأحمال الكهربائية المصدقة من فرع نقابة المهندسين بالسويداء إلا أنه وحتى الآن لم يأت الرد رغم أن تنفيذ المحطة المذكورة سيوفر جزءاً مهماً من البنية التحتية المطلوبة والمخططة في المنطقة إضافة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتوفير مورد مادي لصالح المنطقة لدعم تنفيذ بناها التحتية.

وأكد أبو عمار قيام إدارة المنطقة الصناعية للمحافظة بتنفيذ بنود محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 26/2/2018 بالتواصل مع المستثمرين وتم توقيع مذكرة تفاهم أولية مع الشركة التجارية المحدودة المسؤولية لبناء وتركيب وتشغيل واستثمار المحطة باستطاعة كلية 50 ميغا واط على أن يتم توقيع مذكرة الاتفاق بين إدارة المنطقة الصناعية ووزارة الكهرباء ممثلة بمؤسسة توزيع الكهرباء لاستجرار الطاقة الكهربائية المولدة وتوزيعها على الشبكة العامة للكهرباء وفقاً للقرار رقم 1763 لعام 2016 مؤكداً ضرورة توقيع رئاسة مجلس الوزراء على المذكرة لما لذلك من أهمية كبرى في تأمين الطاقة اللازمة لمنشآت المنطقة الصناعية إضافة إلى رفد الشبكة العامة بمورد مهم للطاقة الكهربائية في المحافظة.