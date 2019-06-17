والأجواء الامتحانية جيدة في طرطوس.. والغش قليل

أكد مدير التربية بطرطوس علي محمود شحود أن الأجواء الامتحانية يوم أمس للرياضيات للفرع العلمي والجغرافية للأدبي كانت جيدة جداً حيث جاءت الأسئلة واضحة مقروءة وخالية من الأخطاء ولم يرد أي استفسار إلى غرفة المتابعة ولم تسجل أي حالة طارئة، وكذلك الأمر بالنسبة لمواد التعليم المهني والشرعي لم تسجل أي حالة طارئة وقد أفاد منسق مندوبي الوزارة أن المناخ الامتحاني في طرطوس جيد جداً عموماً.

وقال: تم ضبط حالات غش قليلة جداً قياساً بأعداد الطلاب تراوحت بين (3 قصاصات ورقية و4 مصغرات فقط).

أما عن سير الامتحانات العامة للشهادة الثانوية بكل فروعها في مادة الفلسفة الأدبي واللغة العربية واللغة الإنكليزية لفرعي العلمي والأدبي أشار مدير التربية إلى أن مغلفات الأسئلة وصلت إلى جميع المراكز الامتحانية في المحافظة في الوقت المحدد وكانت الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وبالنسبة لحالات الغش فقد تم ضبط بعض الحالات (قصاصات ورقية- مصغرات- جوال) ونظمت الضبوط في هذه الحالات.

وفيما يخص مادة اللغتين الفرنسية والروسية بيّن مدير التربية أن مندوبي التربية والوزارة أشاروا إلى أن الأسئلة كانت واضحة وخالية من الأخطاء وتراعي جميع المستويات وكانت شاملة وجيدة ولم ترد أي شكوى عليها وجرت العملية الامتحانية وفق التعليمات الوزارية، أما حالات الغش المسجلة فقد تم ضبط بعض القصاصات الورقية.

والنسبة لمادة الرياضيات للتعليم الأساسي أكد مدير التربية بطرطوس أن تقارير مندوبي وزارة التربية أجمعت على أن سير الامتحانات جيد جداً وأنه لم يسجل أي ضبط غش امتحاني.