أسئلة الرياضيات سهلة والجغرافية متوقعة

في الوقت الذي سارت فيه امتحانات مادتي الرياضيات والجغرافيا، بشكلها المعتاد والسلس والهادئ في حماة وسلمية ومصياف، وقدمها الطلاب بمنأى عن الضغوط النفسية والتوتر، ما جعلهم يخرجون من مراكزهم الامتحانية مسرورين، لسهولة أسئلة الرياضيات وتوقعهم أسئلة الجغرافيا، عاش طلاب محردة والسقيلبية أجواء امتحانية عصيبة، بسبب كثرة الوفود التي زارت مراكزهم، وإجراءات التفتيش والمراقبة القمعية التي مارسها عليهم بعض مندوبي وزارة التربية ومديريتها بحماة، الذين شحنوا أجواء الامتحان بممارسات سلبية.

ولم ينفِ العديد من رؤساء المراكز ما شهدته امتحانات الأمس من مضايقات وإرباكات للطلاب، وبرروا ذلك بأنه إجراءات روتينية تسبق العملية الامتحانية للتأكد من ضمان سيرها من دون محاولات غش، وهو ما أكده مصدر في التربية فضل عدم ذكر اسمه، وقال لـ«الوطن»: جولات المندوبين على الامتحانات من طبيعة عملهم, وأوضح أن إجراءات تفتيش الطلاب في بعض المراكز هي وقائية وقانونية، ولا يمكن إجراؤها إلا قبيل بدء العملية الامتحانية.

وأما على صعيد الأسئلة، فقد أكد العديد من طلاب الفرع العلمي أن أسئلة الرياضيات كانت بالعموم سهلة، ويستطيع الطالب الدارس للمنهاج خلال العام الدراسي أن يحصِّل درجات جيدة. فهي تناسب كل مستويات الطلاب ومسائل الهندسة تحتاج فقط إلى تركيز بسيط, وأما طلاب الفرع الأدبي فبيَّن العديد منهم أن أسئلة الجغرافيا كانت متوقعة.