شؤون محلية

أسئلة الرياضيات سهلة والجغرافية متوقعة

| حماة - محمد أحمد خبازي

الثلاثاء, 18-06-2019

في الوقت الذي سارت فيه امتحانات مادتي الرياضيات والجغرافيا، بشكلها المعتاد والسلس والهادئ في حماة وسلمية ومصياف، وقدمها الطلاب بمنأى عن الضغوط النفسية والتوتر، ما جعلهم يخرجون من مراكزهم الامتحانية مسرورين، لسهولة أسئلة الرياضيات وتوقعهم أسئلة الجغرافيا، عاش طلاب محردة والسقيلبية أجواء امتحانية عصيبة، بسبب كثرة الوفود التي زارت مراكزهم، وإجراءات التفتيش والمراقبة القمعية التي مارسها عليهم بعض مندوبي وزارة التربية ومديريتها بحماة، الذين شحنوا أجواء الامتحان بممارسات سلبية.
ولم ينفِ العديد من رؤساء المراكز ما شهدته امتحانات الأمس من مضايقات وإرباكات للطلاب، وبرروا ذلك بأنه إجراءات روتينية تسبق العملية الامتحانية للتأكد من ضمان سيرها من دون محاولات غش، وهو ما أكده مصدر في التربية فضل عدم ذكر اسمه، وقال لـ«الوطن»: جولات المندوبين على الامتحانات من طبيعة عملهم, وأوضح أن إجراءات تفتيش الطلاب في بعض المراكز هي وقائية وقانونية، ولا يمكن إجراؤها إلا قبيل بدء العملية الامتحانية.
وأما على صعيد الأسئلة، فقد أكد العديد من طلاب الفرع العلمي أن أسئلة الرياضيات كانت بالعموم سهلة، ويستطيع الطالب الدارس للمنهاج خلال العام الدراسي أن يحصِّل درجات جيدة. فهي تناسب كل مستويات الطلاب ومسائل الهندسة تحتاج فقط إلى تركيز بسيط, وأما طلاب الفرع الأدبي فبيَّن العديد منهم أن أسئلة الجغرافيا كانت متوقعة.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 18-06-2019

وزير التربية ينفي تسرب أسئلة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي … العزب لـ«الوطن»: لا يعتبر التسرب إلا بنشرها قبل ساعات من الامتحان

الثلاثاء, 18-06-2019

اختصار حواجز صيدنايا التل إلى واحد أو اثنين … إبراهيم لـ«الوطن»: دراسة لنقل حاجز التاون سنتر إلى مدخل دمشق باتجاه الكسوة

الثلاثاء, 18-06-2019

محطة الطاقة البديلة في أم الزيتون تنتظر قرار رئاسة مجلس الوزراء

الثلاثاء, 18-06-2019

المخبز الآلي في القنيطرة يشكو من نقص العاملين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock