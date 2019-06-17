شؤون محلية

المدينة تراقب وتلزم مالكي الأبنية قيد الهدم أو الإنشاء بإجراءات السلامة

الثلاثاء, 18-06-2019

إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم 3150 تاريخ 15/5/2019، تحت عنوان: «إجراءات لسلامة المواطنين عند هدم وترميم البنايات»، نعلمكم بأنه وفقاً لنظام ضابطة البناء المصدق لمدينة طرطوس وأغلب القوانين والأنظمة ذات الصلة فإن الحصول على رخصة هدم من المدينة يتطلب الموافقة على إشغال الأملاك العامة بشريط بعرض مترين على طول واجهة العقار كما يفرض قبل المباشرة بأي عمل يتعلق بتنفيذ الأعمال المرخصة إحاطة الورشة بتصوينة مؤقتة بارتفاع مترين ما يؤمن سلامة المارة والآليات وأن جميع الأضرار التي تنجم عن تنفيذ رخصة الهدم تقع مسؤوليتها على عاتق المالك والمهندس المشرف بالتكافل والتضامن بموجب تعهد موثق لدى كاتب العدل.
ويحظر على المرخص له وضع أي إحضارات خارج التصوينة ويفرض عليه ترحيل جميع الأنقاض والمخلفات الناتجة عن الوجائب والأملاك العامة، كما يجب تركيب ستارة قماشية للأبنية قيد الإنشاء وعلى واجهتها.
وتقوم المدينة عبر موظفيها المختصين بمراقبة وإلزام مالكي الأبنية التي هي قيد الهدم أو قيد الإنشاء بالتقيد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة المارة والأبنية المجاورة وتوجيه الإنذارات وتشميع الورشة إن لزم الأمر.

محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى

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