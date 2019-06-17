روسيا تنهي اختبار طائرة «صياد الليل» في سورية بنجاح

أنهت روسيا، أمس، اختبار أحدث طائرة هليكوبتر من طراز «Mi-28NM» الملقبة بـ«صياد الليل» بنجاح في سورية.

ونقلت وكالة «ازفيستيا» الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، تأكيدها أمس: أن الطائرة اجتازت اختبار الكفاءة في مناطق جبلية وصحراوية في سورية، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لنتائج الاختبارات يمكن دخول الطائرة في القوات العسكرية.

والطائرة هي نسخة حديثة من طائرة الهليكوبتر الهجومية «Mi-28N» التي تعرف بـ«صياد الليل» وتعتبر من أحدث طائرات الأسطول الجوي الروسي.

وكانت الوزارة، أعلنت تجريب طائرة هليكوبتر من طراز «Mi-28NM» في سورية، في آذار الماضي، ونقلت عنها مصادر: أن المروحية سُلمت إلى قاعدة «حميميم» الجوية الروسية في سورية.

وتستطيع المروحية القيام بمهام قتالية في أي وقت، وتحمل أسلحة مزودة بالتوجه البصري، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة الصواريخ الحديثة عالية الدقة.

وتتمكن المروحية من الهبوط بشكل آمن حتى لو تعرضت إلى هجوم بقذيفة من حجم 30 مليمتراً، بحسب المدير العام للمروحيات الروسية، ألكسندر ميكاييف.

أما قمرة القيادة فهي مدرعة بالكامل وتحمي الطاقم من الرصاص والقذائف الخارقة للدروع.

وبحسب إحصائيات للوزارة، نشرتها وكالة «انترفاكس»، في 3 من كانون الثاني، فإن روسيا اختبرت 300 نوع من الأسلحة شملت مقاتلات الجيل الخامس «سو 57»، ومنظومات الدفاع الجوي «بانتسير إس 2»، ومدرعات «ترميناتور 2» والروبوت القتالي «اوران 9» المدرع.

وتقدم روسيا دعماً لقوات الجيش العربي السوري في عملياته العسكرية ضد الإرهاب منذ أيلول 2015، وذلك بطلب من الحكومة الشرعية في البلاد، حيث نفذ سلاحها الجوي والصاروخي الكثير من الضربات التي استهدفت مواقع الإرهابيين المنتشرة في عموم البلاد.